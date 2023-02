Kylie Minogue canta junto a su hermana su clásico tema 'All The Lovers' en el WorldPride de Sídney

El pasado fin de semana miles de personas acudieron al desfile con motivo del WorldPride que este año se celebra en Sídney, Australia. El WorldPride (Orgullo Mundial) acoge más de 200 eventos en la capital australiana. La mayor fiesta que tiene como objetivo promover y defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en todo el mundo.

Aunque el mes tradicional del Orgullo en el hemisferio norte es junio, el WorldPride 2023 de Sídney se celebrará entre el viernes 17 de febrero y el domingo 5 de marzo de 2023, que es el momento tradicional del Mardi Gras de Sídney y, por supuesto, en pleno verano australiano.

Kylie Minogue, la gran diva gay australiana, fue la encargada de inaugurar el WorldPride 2023, con un concierto con el que no ha tardado en vender las 20.000 entradas disponibles, colgando así el cartel de sold out en apenas unos segundos.

La artista subió al escenario ante la atenta mirada de todos los allí presentes y entonó algunos de sus grandes éxitos como Can't Get You Out of My Head. Pero Kylie no estuvo sola y la sorpresa llegó cuando su hermana mayor, Danii Minogue, subió al escenario y le acompañó para interpretar a dúo con ella su clásico tema All The Lovers.

Kylie Minogue with Dannii Minogue - All The Lovers | Live & Proud: Sydney WorldPride Opening Concert

Algunas de las canciones que la artista australiana cantó, además de las mencionadas, fueron Spinning Around, su éxito de los 2000 y con el que dio comienzo al concierto, Get Outta My Way, Light Years, Supernova, Your Disco Needs You o Love To Love You Baby, entre otras. Todas ellas fueron acompañadas por los gritos de los fans de la cantante, que no dudaron en cantar junto a la artista todas las letras.

Kylie Minogue durante su actuación en pasado sábado en Sídney, Australia. / Don Arnold/Getty Images

Otra de las actuaciones que todos los asistentes estaban esperando en este evento era la de Charli XCX. Así, la cantante y compositora británica dedicó unas palabras a Kylie: "Es un jodido ángel, la mujer más encantadora, dulce, maravillosa y guay. No puedo esperar a verla actuar, y los gais van a perderlo todo".

El concierto fue retransmitido a través de todas las plataformas de ABC por primera vez en veinte años. Se espera que a la capital australiana acudan alrededor de medio millón de visitantes de todo el mundo.

El WorldPride es un evento global autorizado por InterPride, que se concede a una ciudad anfitriona diferente cada 2-3 años. El primer WorldPride tuvo lugar en Roma en julio de 2000, seguido de Jerusalén (2006), Londres (2012), Toronto (2014), Madrid (2017), Nueva York (2019) y Copenhague + Malmö (2021).

En 2019, el Mardi Gras Gay y Lésbico de Sídney consiguió ganar la candidatura para acoger el WorldPride en Sídney en 2023, tras competir con Houston (Estados Unidos) y Montreal (Canadá). El WorldPride de Sídney coincide con el 50º aniversario de la primera Semana del Orgullo Gay de Australia, el 45º aniversario del primer Mardi Gras de Gays y Lesbianas de Sídney y el quinto aniversario de la Igualdad Matrimonial en Australia.