Laura Pausini concluye con gran éxito su maratón musical: Nueva York, Madrid y Milán en 24 horas

La cantante italiana Laura Pausini anunciaba hace unos días cómo iba a celebrar los 30 años de exitosa y admirada carrera profesional. Sería con un maratón de conciertos gratuitos en los que cantaría en Nueva York, Madrid y Milán del 26 de febrero al 27 de febrero.

Dos continentes. Tres ciudades. Y todo en 24 horas. Pues dicho y hecho. La primera actuación fue el pasado domingo en el Harlem's World-Famous Apollo Theater de Nueva York, seguido de una parada, ayer lunes, en The Music Station de Madrid y culminando, por la noche, en el Teatro Carcano de Milán.

Maratón musical en vivo #LAURA30

Las tres actuaciones especiales atrajeron a miles de fans que abarrotaron los teatros para celebrar el esperado regreso a los escenarios de la artista italiana más premiada en el mundo que, desde 1993, ha cruzado fronteras con su música.

Con un gran esfuerzo físico y vocal, Pausini cumplió un sueño de compartir este momento tan importante con el público que la ha apoyado y querido desde aquel 27 de febrero de 1993, día en el que logró ganar el Festival de San Remo con La Soledad.

Laura ha deleitado a sus cientos de seguidores con 10 canciones diferentes que han hecho historia y la selección de las mismas no ha sido casual; la cantante ha querido dividir sus 30 canciones más especiales entre los tres países que ha elegido para celebrar su aniversario: 10 por ciudad y todas ellas muy bien escogidas.

Durante sus actuaciones, la artista anunciaba por sorpresa el lanzamiento de una nueva canción y, al final de cada show, la cantante italiana ha interpretado un fragmento de su nuevo sencillo titulado Un Buen Inicio. Para esta ocasión especial, Pausini eligió vestir un traje Emporio Armani. El look, confeccionado especialmente para ella, incluye la icónica chaqueta, que reproduce el modelo que lució la artista en su debut en San Remo 93, con una inserción del logotipo bordado que caracteriza la versión 2023 para su 30 cumpleaños sobre los escenarios.

"Estuve pensando mucho en cómo celebrar nuestro aniversario. He creado mi historia de amor más larga con quienes me han elegido como su voz. Durante estos años de Covid, aunque he vivido viajes y emociones indescriptibles con los Globos de Oro, los Oscar, el documental y Eurovisión, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis 30 años de vida en el mundo de la música. Me di cuenta de que me estaba adaptando a los ritmos de una persona conformista, y no me gustaba, no me reconocía", ha explicado Laura.

"Precisamente por eso quería hacer una locura: 24 horas, 3 ciudades, 2 continentes, 5 idiomas, 30 años. Realmente no sabía si lo conseguiría, pero ya que los famosos somos tan observados y juzgados, me gustaría que quien me sigue vea que me esfuerzo, que me propongo nuevos desafíos y no por megalomanía, sino por vivir, por sentirme útil, a pesar de que podría disfrutarlo sin hacer ningún esfuerzo... En resumen, me gusta siempre reflexionar sobre lo que hago, cuestionármelo, con toda la pasión que tengo, mientras tenga fuerzas", añade la cantante de Se Fue.

#LAURA30 ha traído a Laura de vuelta a los escenarios tras una ausencia de cinco años. Mismos años en los que ha recibido nuevos reconocimientos en todo el mundo, incluyendo una nominación a los Oscars en 2021 y un Globo de Oro por su tema Yo sí, de la película The Life Ahead.