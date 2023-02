Shakira, en su entrevista con N+: “Hay un antes y un después de la sesión con Bizarrap”

Shakira ha concedido la primera entrevista tras todo el terremoto personal y musical que ha vivido en 2022 y que sigue en 2023. Su proceso de separación y cómo ha afrontado este duro momento a través de cuatro canciones (Te felicito, Monotonía, BZRP Music Sessions #53 y TQG) han centrado esta aparición en los medios donde la colombiana ha hablado con el corazón en la mano.

"Yo compraba la historia de que una mujer necesitaba a un hombre para completarse. Y también tuve ese sueño en el que en una familia los hijos tuvieran una madre y un padre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen pero la vida encuentra la forma de compensarte. A mí me lo ha compensado con dos hijos maravillosos que me llenan de amor cada día. Esa fábula de que una mujer necesita a un hombre me la creí, porque he sido muy dependiente de los hombres. Fui una enamorada del amor. Creo que en esta historieta la he entendido desde otra perspectiva. He salido fortalecida porque he entendido mis debilidades y las he aceptado. He expresado ese dolor porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión (...). He logrado sentir que yo soy suficiente cosa que jamás pensé" ha explicado la de Barranquilla en la que probablemente ha sido su confesión más personal durante la entrevista con N+. No solo por lo que dice sino por cómo lo dice. Su lenguaje corporal es absolutamente brutal y revelador del dolor por el que ha atravesado.

Pero como si de un ave fénix se tratara, Shakira ha resurgido de sus propias cenizas: "Ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y que dos niños dependen de mí así que tengo que estar fuerte como una leona. Pero para que esa fortaleza no sea una fachada tiene que se.r resultado de la aceptación de un duelo, de entender y tolerar la frustración porque la vida no siempre sale como quieres, que hay sueños que se rompen, y que hay que recoger los trozos rotos del suelo para reconstruirse. Y también ser un ejemplo para mis hijos de que se puede sobrevivir a los embates de la vida. (...) Mis letras, mis canciones y mi música son más elocuentes que yo misma. Siempre a través de mi música he intentado ser honesta y utilizar mi música como una catársis, una terapia... Mis canciones son más eficaces que una visita al psicoanalista".

El momento clave para Shakira

Todo estalló por los aires cuando las informaciones le dieron sentido a Te felicito. Pero para la de Barranquilla no fue ese el momento clave sino su BZRP Music Sessions #53: "Hay un antes y un después de la sesión con Bizarrap. Entré al estudio de una forma y salí de otra. Bizarrap me dió ese espacio y esa oportunidad de desahogarme que fue muy necesario para mi propio proceso de recuperación. Estaría en un lugar muy distinto sin esa canción, sin la necesidad de expresar ese dolor que sientes cuando sufres un desamor y un vacío. Hay que sentirlo y también hay que pensar en lo que se siente. (...) Ha sido un momento de honestidad brutal tanto mío como de mi público. He descubierto verdaderos amigos y me he dado cuenta de que la amistad no es un fenómeno individual sino que puede ser colectivo por cientos de personas. Me he sentido tan apoyada por mi público en este momento en el que estaba en el suelo que me animaron a estar lista para el próximo round".

Y según Shakira, todo se lo debe al pequeño de sus dos hijos: "Milan me dijo que hiciera algo con Bizarrap porque es el dios argentino. Tengo un audio de Milan en el que le pide a mi madre que hiciera algo con Bizarrap".

La frase de Shakira más comentada en las redes sociales

Pero si ha habido un momento de la entrevista que ha sido muy comentado en las redes sociales ha sido la frase en la que cita a una ex autoridad del gobierno de EE UU: "El arte tiene una función, además de incomodar, de representar ideosincracias. Creo que a través de mis canciones he sentido que tengo el deber de prestar mi voz a aquellos que no pueden hablar. Las mujeres estamos en un momento clave de la sociedad y el apoyo que podamos recibir unas de otras es importantísimo. Como decía Madelein Albright, secretaria de estado de Estados Unidos, tenía una frase que me encanta que es 'hay un lugar en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras mujeres'. Y estoy bastante de acuerdo".

Pese a que Shak está hablando del contenido de sus canciones y del empoderamiento musical hacia las mujeres, no han faltado los que han querido entender que parece contener una indirecta para la otra mujer de esta historia.