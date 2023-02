J-Hope (BTS) lanzará un nuevo single en pleno proceso de alistamiento militar

Parece que J-Hope será el segundo miembro de BTS, después de Jin, en cumplir con el servicio militar. De acuerdo con su sello discográfico, el cantante surcoreano ha comenzado el proceso de alistamiento.

"Nos gustaría informar a nuestros fans que J-Hope ha iniciado su enlistamiento militar solicitando la finalización de su aplazamiento", ha comunicado Big Hit Music. Del mismo modo, han pedido al ARMY que sigan mostrando "su continuo amor y apoyo hasta que el artista complete esta etapa y regrese sano y salvo".

No obstante, esta noticia no ha llegado sola, porque la compañía también ha anunciado que el próximo 3 de marzo, este idol lanzará una nueva canción. Se llama On the streets y hace referencia a "sus raíces vinculadas al street dance".

"J-Hope ha compuesto este tema para sus fans. El título nos transporta al origen de su sueño por querer convertirse en artista y el camino que tanto él como sus fans continuarán caminando juntos", indica la nota de prensa. "Esperamos que esta canción sirva como un significativo regalo para todas las personas que apoyan al artista", concluye.

Este sencillo supone el quinto proyecto en solitario del de Corea del Sur y llega después de los álbumes Hope World (2018) y Jack in the box (2022); y los single Chicken Noodle Soup junto a Becky G (2019) y Blue Side (2021).

Jin, el primer miembro de BTS en ir a la mili

A finales de 2022, Jin fue el primer componente de BTS en comenzar su obligación con el servicio militar. Aunque los jóvenes surcoreanos deben alistarse antes de los 28 años, una Orden al Mérito Cultural entregada por el presidente Moon Jae-In otorgó al grupo de K-Pop en 2018 la exención de poder enlistarse con 30.

Así, el mayor de la formación ingresó el pasado el 13 de diciembre en el campamento de entrenamiento de Yeon-cheon, en Corea del Sur. Y según Big HIt, el resto de miembros también cumplirán con la mili, continuando con sus respectivos planes individuales, con miras a que vuelvan a unirse como grupo nuevamente hacia 2025, una vez hayan cumplido con sus obligaciones.