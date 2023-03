¿Cuánto cuesta fabricar un iPhone 14 Pro Max?

Como para cada modelo importante de teléfono que sale, el portal ‘Counterpoint Research’ elabora un análisis para saciar la curiosidad de aquellos que desean saber cuánto le cuesta realmente fabricar un smartphone a las empresas líder. En este caso, le ha tocado el turno a Apple y su iPhone 14 Pro Max, el más caro de los cuatro, que arranca en 1.469 euros.

Gracias a dos nuevas funciones agregadas al modelo más caro de la actual generación de iPhone, que son la pantalla “siempre encendida” y la cámara de 48 MP, el coste de fabricarlo aumentó un 3,4 % en comparación con el mismo modelo del año anterior. Apple, al haberle puesto el mismo precio al iPhone 14 Pro Max que al iPhone 13 Pro Max, está perdiendo ganancias.

El informe de Counterpoint señala que los precios de los componentes utilizados en el iPhone 14 Pro Max han bajado de un año a otro. "En comparación con su predecesor, el coste del iPhone 14 Pro Max se redujo hasta un 13% debido a una caída en los precios de los componentes, a medida que aumenta la popularidad de la tecnología 5G."

Esto significa que los proveedores están fabricando más componentes compatibles con 5G, lo que reduce el coste de comprarlos. Counterpoint afirma que cada conjunto de chips A16 Bionic tiene un precio 10 euros más alto que el A15. En la actual generación, Apple limitó el uso del nuevo chip a sus teléfonos Pro, mientras que el resto aún van tirando con el “viejo” A15, pero que sigue funcionando muy bien.

Apple / Apple

El procesador A16 Bionic representa el 20 % del coste de los materiales con los que se construye cada unidad. Apple gasta 440 euros (474 dólares al cambio actual) para construir cada unidad de iPhone 14 Pro Max de 128GB, con soporte para 5G de banda alta y sub 6GHz 5G de banda media/baja. En algunos mercados, el iPhone 14 Pro Max no es compatible con 5G, en cuyo caso el coste baja un poco hasta los 422 euros.

El coste adicional de agregar compatibilidad 5G en su momento resultó en uno de los mayores aumentos de año a año en los costes de los componentes. Fue el iPhone 12 de 2020 el primero en salir con conectividad 5G, y al agregar las piezas necesarias para permitirlo, Apple pagó un 26% más por los componentes en comparación con lo que pagó por el iPhone 11 un año antes.

Estas cifras solo indican lo que a Apple le cuesta cada pieza necesaria para fabricar un iPhone 14 Pro Max de 128 GB. No están incluidos el coste del montaje, empaquetamiento y envío. Otros costes que no están cuantificados, pero no se pueden pasar por alto, incluyen la investigación y desarrollo, ventas y marketing.

Así que la cosa no es tan fácil como restarle 440 a los más de 1.400 euros que cuesta el teléfono, pero seríamos ingenuos si pensásemos que Apple no acaba llevándose “un buen pico” al bolsillo. Y se espera que para este año los modelos que no son Pro suban de precio, ya que supuestamente recibirán la Isla Dinámica y una de las cámaras traseras subirá de 12MP a 48MP.