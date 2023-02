PlayStation presenta sus futuras novedades en el primer State of Play de 2023

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha presentado la primera edición de su resumen futuro de novedades: State of Play. La primera entrega del año trae importantes novedades que llegarán a PlayStation 5, PlayStation VR2 y PlayStation Plus.

De Suicide Squad: Kill the Justice League a Destiny II a Street Fighter 6, Green Hell VR, Synapse, Resident Evil 4... Muchos títulos en diferentes escenarios para intentar satisfacer a la gran mayoría de jugadores.

Juegos third parties para PlayStation 5

Además, los juegos de terceros para PlayStation 5 también tuvieron su espacio. En este sentido, Destiny II: Eclipse, que saldrá a la venta el próximo 28 de febrero, ofreció un pequeño vistazo a los contenidos de su nueva expansión con un espectacular tráiler y Capcom, el prestigioso estudio japonés, anunció tres nuevos personajes para Street Fighter 6 además de mostrar el tercer tráiler de Resident Evil 4 (24 de marzo), uno de los remakes más esperados de los últimos años.

Uno de los títulos más esperados de la emisión y de 2023, Suicide Squad: Kill the Justice League (26 de mayo de 2023) también se pudo ver en profundidad en un tráiler que contó con muchos detalles de gameplay, así como con Harley Quinn, Deadshot, Rey Tiburón y Capitán Bumerang como protagonistas.

Echa un primer vistazo al modo cooperativo para 4 jugadores de Suicide Squad: Kill the Justice League, desvelado en el #StateOfPlay https://t.co/PtQOvS0LQR pic.twitter.com/S7kBDLjmjZ — PlayStation Plus España (@PSPlusES) February 27, 2023

En cuanto al resto de juegos para terceros, Tchia, el precioso título inspirado en Nueva Caledonia, anunció su fecha de lanzamiento para el 21 de marzo de 2023 y, además, que estará incluido en el catálogo de juegos de PlayStation Plus. En este sentido, PlayStation Plus también quiso aprovechar la emisión de State of Play para anunciar sus juegos mensuales de marzo: Battlefield 2042; Minecraft Dungeons y Code Vein.

Por último, en State of Play pudo conocerse que Humanity, que estará disponible en mayo de 2023, será tambien compatible con PSVR y PSVR 2. Goodbye Volcano High (15 de junio de 2023), Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, Baldur's Gate 3 (31 de agosto) y Wayfinder también ofrecieron pequeños tráileres.

Novedades de PlayStation VR2

En lo referido a los títulos para PSVR 2 destacaron 5 anuncios, todos ellos con lanzamiento en 2023: The Foglands, un shooter de supervivencia y acción con criaturas terribles; la supervivencia en un frondoso bosque repleto de peligros de Green Hell VR; Synapse, que promete ser un frenético e inquietante shooter fantástico; Journey to Foundation, el videojuego basado en la noveda de Isaac Asimov (otoño 2023) y Before your eyes, el título que estará disponible el próximo 10 de marzo y que se jugará con los ojos del jugador.