Eternal, Rihanna, Diego Torres, Melendi, Glass Animals y Selena & Marshmello despidieron febrero con sus Nº1

No por ser el mes más corto del año febrero ha dado menos buenas canciones. Podemos comprobarlo esta semana en La Máquina del Tiempo, recordando temas que llegaron al número uno a finales de dicho mes. La primera parada es en 2022: el 19 de febrero comenzaba su reinado en la lista Heat waves, del grupo indie británico Glass Animals. Un single que curiosamente se había publicado en 2020, pero que por obra y gracia de las redes sociales se volvió viral la temporada pasada. Y decimos que comenzó su reinado porque no sería la única vez que encabezaría la lista: volvería a ser número uno a finales de abril y, de hecho, llegó a ostentar el récord de permanencia.

En 2018, hace cinco años, el puesto de honor fue para Wolves, la colaboración de Selena Gomez y el DJ de la chuche en la cabeza, Marshmello (nombre real: Christopher Comstock). Es uno de los dúos más famosos del misterioso DJ, que también ha grabado con Anne-Marie, Bastille o Khalid. Y de una colaboración made in USA, a un solista muy de aquí: Melendi, que lideró la lista el 23 de febrero de 2013, hace diez años, con Lágrimas desordenada, de su álbum de igual título.

Rihanna mantuvo el liderato el 23 de febrero de 2008, hace quince años, con Don’t stop the music, de su disco Good girl gone bad. Paradójicamente, aunque se trata de uno de sus temas más conocidos, no está entre los 14 números uno que ha logrado en Estados Unidos (se quedó en el #3). Y hace veinte años, el 22 de febrero de 2003, el puesto de honor de LOS40 fue para Diego Torres y su inolvidable Color esperanza. Compuesto por el también argentino Coti, ha sido objeto de múltiples versiones, incluida una muy especial en 2020 para ayudar a las víctimas de covid en Latinoamérica.

Esta semana terminamos el repaso nostálgico con el número uno esta semana en 1998, hace veinticinco años: Angel of mine, de Eternal. Cuarteto en sus inicios, quedó reducido a trío con la marcha de Louise Nurding en 1995. Eso no impidió que las tres componentes restantes, las hermanas Vernie y Easther Bennett y Kéllé Bryan, siguieran cosechando éxitos, como este que nos ocupa, y que formaba parte de un disco recopilatorio. Poco después Kèllè fue apartada del trío por las hermanas, que publicaron en 1999 el álbum Eternal como dúo, el último de su carrera.