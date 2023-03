Aquellos primeros Queen: Atuendos estrambóticos y uñas pintadas de negro definieron su icónica imagen

"Cuando echo la vista atrás y recuerdo todo ese esmalte negro en mis uñas y esas cosas, pienso 'Dios, ¿Qué es lo que hice?. Sentía la necesidad de todo eso cuando salía al escenario. Me daba más seguridad". Aunque Freddie Mercury renegó con el tiempo de sus atuendos extravagantes y ostentosos o del color negro de sus uñas, lo cierto que fueron elementos que definieron la icónica imagen de Queen. 1974 fue un año clave para la banda inglesa. Muchas cosas ocurrieron por primera vez y se quedaron para siempre.

A punto de despegar

Queen arrancó 1974 tocando en Australia, en el Sunbury Music Festival. Allí eran relativamente desconocidos y no fueron muy bien recibidos por el público, que incluso les abucheó. Antes de marcharse del escenario, Mercury dijo: "¡Cuando regresemos a Australia, Queen será la mejor banda del mundo!". De vuelta a Londres, el cuarteto inglés fue recibido en el aeropuerto por una docena de fotógrafos que rápidamente se marchó, cuando se dio cuenta de que no era la 'Reina' la que había llegado. Obviamente, la banda no era entonces la que Freddie había anunciado. Estaba a punto de despegar y su impacto sería infinitamente mayor del esperado.

1974 fue el año de Queen II, su segundo álbum y el de la icónica portada inspirada en la imagen de Marlene Dietrich en 'Shangai Express' (que posteriormente utilizarían también para el clip de Bohemian Rhapsody). Salió el 8 de Marzo y se convirtió en el primero del grupo que entraba en las listas británicas. Su publicación coincidió con la primera gira como cabezas de cartel que emprendían Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. En 1974 quedaron sentadas las bases de los futuros Queen.

Apostando fuerte por la imagen

El primer concierto del tour que tuvo a Queen como gran protagonista, se realizó el 1 de marzo de 1974 en un pequeño recinto de Blackpool, ciudad de la costa noroeste de Inglaterra. Una libra la entrada. Quiso el destino que el concierto estuviera a punto de no celebrarse cuando la furgoneta con la iluminación se averió a varios kilómetros del recinto. Afortunadamente, el show continuó. A partir de esa primera noche, llegaron cuatro decenas más repartidas entre Reino Unido y Estados Unidos (la última fue el 11 de mayo en Nueva York). La parte americana tenía que haber sido más larga, pero Brian contrajo hepatitis y se cancelaron aproximadamente 20 conciertos.

Freddie Mercury, Roger Taylor y Brian May, de Queen, durante un show de su tour 'Sheer Heart Attack' en el Rainbow Theatre de Londres en noviembre de 1974. / Ian Dickson/Redferns

En esos shows, Queen ya apostó fuerte por su imagen sobre el escenario. Se habían dado cuenta de que a la gente le atraía, además de su música, el aspecto visual de los shows. Para ir acorde a la portada del LP que presentaban, la banda, particularmente Freddie y Brian, empezaron a ponerse elaborados atuendos blancos y negros creados por la diseñadora Zandra Rhodes.

"Freddie era un espíritu libre"

En una entrevista de 2019, la popular diseñadora inglesa contaba: "Vinieron a mi estudio en Londres sobre las 6 de la tarde. Freddie era un espíritu libre, así que a él, que yo fuera una persona que habitualmente diseñaba ropa femenina, no le importó en absoluto. No creo que él pensara en un vestuario andrógino – simplemente era un espíritu libre que quería tener un aspecto maravilloso".

Queen y Zandra congeniaron inmediatamente y las prendas extravagantes y ostentosas que descubrieron entre sus diseños definirían la icónica imagen de la banda. “Le dije a Freddie, 'acércate al riel de ropa y elige lo que te más te guste'", recordaba Rhodes en una entrevista publicada en brianmay.com. Sin embargo, cuando en 2013 a Roger Taylor le preguntaron sobre esos 'outfits' en Record Collector, respondió: "Zandra Rhodes nos confeccionó un montón de cosas que yo me puse solo una vez en Aylesbury (en el segundo concierto del tour del 2 de Marzo), pero sudé tanto que nunca más me lo volví a poner".

Freddie Mercury, durante un show en el 74. / Michael Putland/Getty Images

Freddie remarcaba su imagen al máximo y ofrecía extraordinarios espectáculos, pavoneándose pomposamente de un un lado a otro del escenario. Era la personificación de los excesos y solía pintarse las uñas de la mano izquierda de color negro. Tiempo después confesaría: "Cuando echo la vista atrás y recuerdo todo ese esmalte negro en mis uñas y esas cosas, pienso 'Dios. ¿Qué es lo que hice?. Sentía la necesidad de todo eso cuando salía al escenario. Me daba más seguridad".

La primera vez…

-Las nuevas canciones White queen y Seven seas of rhye que Queen tocó en esta gira, marcaron la primera vez que se veía a Freddie sobre el escenario tocando el piano. Algo que ocurriría cada noche en los restantes conciertos de la banda.

-En el show del 3 de Marzo enPlymouth, el público empezó a cantar 'God save the Queen' mientras esperaba a la banda regresara al escenario para los bises. Fue el principio de un elemento que se convertiría en habitual en los conciertos de Queen e inspiró a la banda a grabar su propia versión del himno nacional británico. La grabaron en los Trident Studios en Octubre de 1974 y se publicó en el álbum A night at the opera (1975)

-Por primera vez Queen se enfrentó a la histeria colectiva. El 16 de Marzo, en la Universidad Stirling, el público escocés se negó a marcharse después de que el grupo hubiera hecho tres bises. Se produjeron graves disturbios: dos personas fueron apuñaladas y dos miembros del equipo de la gira tuvieron que ser trasladados al hospital. El siguiente concierto en Birmingham tuvo que posponerse.

-En Septiembre de 1974, 'Queen II' había alcanzado las 75.000 copias y, por tanto, su primer Disco de Plata. Se lo entregó Jeanette Charles, la "doble" de la reina Isabel II. El grupo dijo entonces que habían intentado alquilar Buckingham Palace para la ocasión, pero que amablemente les dijeron que no.

-Y la prensa empezó a fijarse en esos cuatro tipos que salían a escena con un 'look' andrógino, montones de maquillaje y uñas pintadas de negro. Mucha gente no lo podía soportar. La imagen habitual en el rock encajaba más con vaqueros andrajosos y largas melenas. Y ahí estaba Queen, envueltos en hilos de satén de Zandra Rhodes. Era algo inaudito. Muchos periodistas de lápiz afilado vertían sus críticas con comentarios del tipo: "La presencia de Queen sobre el escenario es un extraño batiburrillo de otras bandas de éxito de su género que roza lo ridículo". O bien: "No hacen nada especial. Hay momentos en los que su sonido tiene influencias de The Who, y momentos en los que están cerca de Led Zeppelin". Y también: "Son limitados y poco originales".

Queen, posando con la actriz Jeannette Charles, caracterizada como la Reina Isabel II. / Michael Putland/Getty Images

Por cierto, cuando Queen regresó a Australia en 1975, ya era una de las mejores bandas del mundo.