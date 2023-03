Noel Gallagher ataca a Sam Smith: "Es un completo idiota"

A pesar de estar viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera musical, no está siendo un comienzo de año muy tranquilo para el cantante británico Sam Smith. Hace unos días, el intérprete de 30 años se veía envuelto en una polémica tras recibir críticas homófobas después del lanzamiento de su último videoclip, I'm not here to make Friends.

Este tema pertenece a Gloria, su cuarto álbum de estudio. En el vídeo, que cuenta ya con más de 14 millones de visualizaciones en YouTube, el cantante aparece vestido con corsé, unas pezoneras y una corona en la cabeza mientras unos bailarines bailan a su alrededor. Esta imagen Smith ha sido duramente cuestionada y criticada principalmente porque, para algunos, su cuerpo no está dentro de los cánones de belleza actuales. Sin embargo, también fueron muchos los que salieron en su defensa y señalaron que la gordofobia y la homofobia se encontraban detrás de las críticas.

Pues ahora Noel Gallagher también ha criticado al cantante de Stay With Me. El que fuera líder de Oasis, de 55 años, vuelve a ser noticia por una nueva polémica. Durante una entrevista en la emisora de radio holandesa Kink, se ha referido al cantante no binario (Smith se declaró no binario de género en 2019) como "él" cuando habló sobre el estado actual de la música pop.

En la entrevista, Gallagher habló de su presente y de cómo se encuentra actualmente. Cuando le preguntaron sobre qué opinaba de la música pop actual, respondió: "La música se ha fracturado y las listas están dominadas por el pop. La música pop está bien si las estrellas del pop están bien. Por desgracia, los artistas de hoy en día son unos completos idiotas", explicó.

El cantante Sam Smith durante una actuación en 2022. / Derek White/Getty Images for iHeartRadio

Cuando le pidieron que diera un ejemplo de alguno de estos artistas, Noel fue contundente y no dudó en responder "Sam Smith". El locutor de radio, al intentar indagar en el porqué de su declaración, Gallagher a se limitó en decir: "¡Míralo!".

Estos comentarios contra Smith llegan justo después de que Morrissey lo calificara como "satánico" tras de su presentación en los premios Grammy junto a Kim Petras, que lucían vestidos rojos con una puesta en escena bastante llamativa.

Kim Petras, Sam Smith y Violet Chachki en la 65.ª edición de los premios Grammy. / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Nuevo disco en junio

Por su parte, Noel Gallagher acaba de anunciar un nuevo álbum de estudio junto a los High Flying Birds bajo el nombre de Council Skies. Según ha adelantado el guitarrista, el trabajo sucesor de Who Built the Moon? se publicará el próximo 2 de junio y tendrá un total de 11 canciones.

Producido por él mismo junto a Paul 'Strangeboy' Stacey, Council Skies es descrito como el "disco en solitario más variado y logrado hasta la fecha" del músico. Las grabaciones tuvieron lugar en los Lone Star Sound Recording Studios, los estudios de Gallagher en Londres, mientras que los arreglos se llevaron a cabo en los legendarios Abbey Road.