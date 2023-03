María Hervás, sobre los rumores de su relación con Alfred García: “Pero de lo que se habla de nosotros...”

Han pasado dos semanas desde que los rumores sobre un posible noviazgo entre Alfred García y la actriz María Hervás empezaran a surgir. Fueron las periodistas del corazón Laura Fa y Laura Vázquez en su pódcast La Mamarazzis quienes confirmaban la información. Y es que, tal y como desvelaron, habían empezado una relación. Al menos así lo comunicaban: "Sabemos que se muestran en público como pareja, no dudan en besarse y acariciarse allá donde van". Además, las dos periodistas aseguraban que la información viene de una fuente muy contrastada.

Ahora, la actriz de Machos Alfa ha hablado para Europa Press sobre estos rumores de noviazgo: "A Alfred lo conozco. Haciendo Yerma tuvimos la oportunidad de conocernos, pero de lo que se habla de nosotros... Nunca he hablado de mi vida privada, personal y sentimental. Ni cuando me han preguntado por personas que no se dedicaban a esta profesión ni tampoco cuando me han preguntado por personas que sí se dedican. Así que voy a seguir en mi línea".

Con estas palabras, la actriz ni ha confirmado ni desmentido la noticia. Una forma de esquivar la pregunta y proteger la privacidad de su vida privada. Es cierto que María se ha mostrado amable con la reportera, comprendiendo que le haga esa pregunta sobre su vida privada, pero ella está en su derecho de responder como crea preciso.

María Hervás deja claro cuáles son sus límites de privacidad

"Entiendo todas las preguntas y nunca me molesta ninguna. Es tu trabajo y yo hago el mío. Pongo ahí las líneas de seguridad, en decir que de mis emociones no hablo. De todo lo profesional, sí", ha continuado diciendo.

Sea como sea, los rumores sobre este posible noviazgo siguen candentes. Estaremos atentos a las canciones de Alfred para ver si entre sus versos encontramos alguna pista. Mientras tanto, respetemos la privacidad de los dos artistas.