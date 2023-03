Nerea Rodríguez: “Hay días que he estado en casa llorando mientras otros se lo están pasando muy bien”

Nerea Rodríguez es una de esas caras amables de la música que siempre tienen la sonrisa puesta y bonitas palabras para hablar de la industria musical. Y eso que, según muchos de sus seguidores, no le han dado el sitio que merecía.

Desde su salida de Operación Triunfo, ha estado centrada tanto en la música como en la interpretación. Y es que, si la Academia cambió su vida, también lo hizo el musical de La llamada donde ha pasado tanto tiempo.

Ahora está centrada en el que será su álbum que, de momento, nos está presentando single a single. Tras Malibú, llega Por primera vez, canciones que marcan el camino que ha escogido ahora que cree haber encontrado su sonido.

Lleva tres años de relación con el DJ internacional Hektor Mass y viven su amor en la distancia porque él vive ahora en Los Ángeles. No le pueden ir mejor las cosas, o sí, pero se siente afortunada con todo lo que ha conseguido y de eso hemos hablado con ella.

Por primera vez, ¿qué significa esta canción para ti?

Es una canción que como su nombre indica, habla de las primeras veces, sobre todo relacionadas con el mundo del amor, las primeras veces que se viven en una relación, desde los momentos más bonitos como el primer beso, el primer viaje… para mí todo eso está metido en esta canción y habla también de ese supuesto final, un supuesto último beso por primera vez. Siempre hay una primera vez en la que se da un último beso en una relación.

¿Qué supone en este momento de tu carrera?

Para mí, Por primera vez, llega como en el momento oportuno. Justo después de lanzar Malibú el año pasado, creo que sigue mucho en esa línea, pero es otra canción. Creo que ha sido una confirmación para el público que me sigue, para mis fans, de por dónde tira ahora mismo Nerea. Este es mi camino.

¿Cuándo, cómo, dónde surgió?

Salió aquí en Madrid. La compuse con los mismos compositores de Malibú. Fue un poco con la idea de seguir con la línea de esa canción porque nos ha gustado mucho el tema y cómo nos ha ido y, de hecho, Jonathan y Neva que son con los que la compuse. La primera vez que quedamos compusimos Malibú, fue como éxito de wow este tema. Cuando la tuvimos acabada, fue como, wow está muy bien y vamos a hacer un temazo así y en este caso queríamos aportar un lado un poco más intenso y más direccionado a una balada, aunque no llega a ser una balada triste, apagada y minimalista, es una balada cañera y con ese punto más intenso de las baladas.

En el vídeo te vemos con banda.

Esto sí que era una cosa que tenía clara. Siempre para mí ha sido muy importante tener una banda e ir acompañada de músicos. Soy Nerea Rodríguez, pero podría ser la cantante de una banda porque es el concepto para mí de la música. Quería tener un videoclip en el que pudiera estar acompañada de una banda tocando que es lo que le da la fuerza. Y me gustaba mucho la idea de que el videoclip fuera minimalista, porque hay pocos elementos, pero a la vez tiene mucha fuerza gracias a esos músicos y esos instrumentos.

Leyendo los comentarios que te dejan en youtube veía varios que coincidían en afirmar que “esta chica merece mucho más reconocimiento”, ¿te sientes infravalorada en la industria?

Este se repite en youtube, en twitter… me alegra que la gente lo vea así. Yo lo que sé es que soy una hormiguita trabajadora y esto la gente que me conoce de primera mano, lo sabe. Doy todo por mi carrera, mi trabajo y la música que antes de ser mi carrera era mi hobbie y lo que más me mueve. Yo me dedico a esto no por el dinero o la fama, sino porque la música siempre me ha movido muchísimo. Me entrego en cuerpo y alma para hacer la mejor música posible y ser cada día una mejor cantante, una mejor compositora, tener cada vez el proyecto más encaminado y el reconocimiento que tengo… supongo que a todos nos gustaría tener más. Le preguntas a Dua Lipa e incluso ella querría tener más reconocimiento del que tiene, si se puede. Sí me gustaría tener más reconocimiento, pero que la gente lo aprecie ya me sirve y me llena a día de hoy. Que haya gente que ponga esos comentarios me llena más que ser la chica del momento este año y que el año que viene se olviden de mí. Al final estoy pisando firme, quizás no estoy dando pasos agigantados, pero los que doy están bien hechos y hacen que mis fans se fidelicen.

Pero es verdad que el camino es más duro cuando no hay una multinacional detrás.

Una cosa no quita la otra. Yo estoy orgullosa y contenta, pero hay muchos momentos de bajón. Es muy duro, es una lucha y es super triste que sea una lucha el mundo de la música. Me dedico a esto porque cuando salía del cole lo único que quería era ir a clases de música y cantar, era mi felicidad absoluta. Cada vez que volvía a casa con mi madre iba con mi guitarra colgada que era más grande que yo y la decía, ‘mami, soy feliz’ y eso es lo que ha hecho la música siempre, hacerme feliz. Hoy en día, la música no es solo la música, es toda la industria que lo rodea. Al final soy cantante y compositora, pero también tengo que ser empresaria porque yo soy quien llevo mi carrera. A veces es muy duro. Hay momentos que se hacen más cuesta arriba, de decir, ‘¿por qué yo no?’. Ya no solo en un éxito rotundo, no digo, ¿por qué no soy Dua Lipa? Obviamente no es esto, hay veces que es como que ves un evento al que va mucha gente y dices, ‘¿por qué no estoy yo ahí? No lo entiendo’. Y hay veces que eso duele y hay días que he estado en casa llorando mientras otra gente se lo está pasando muy bien. ¿Qué más tengo que hacer si yo hago todo lo que esté en mi mano para conseguir según qué cosas? Yo intento hacer todo lo que está en mi mano y lo importante es que yo saco una canción y la gente la escucha, la siguen comentando, la cantan y que cuando vienen a mis conciertos y la cantan, en esos momentos, todo ha merecido la pena.

Esto es una montaña rusa de sensaciones, ¿en qué momento estás ahora?

Estoy en el momento de subida porque al final veo que lanzamiento tras lanzamiento voy consiguiendo cosas nuevas, que, aunque a lo mejor para artistas más grandes no significarían nada, para mí son pequeños avances que me van demostrando que voy por el buen camino tanto a nivel musical, como a nivel estratégico y porque creo que este es un año de mucho crecimiento. Creo que este año me da la sensación de que me va a traer alegrías y va a hacer que vaya evolucionando y subiendo.

Por primera vez relata una ruptura, está claro que la inspiración no está en tu relación actual, ¿de dónde sale este tema?

Sí está basada en mi relación actual porque las primeras veces porque las primeras veces sí las escribí pensando en mi relación actual, pero a veces no puedes centrarte solo en tu historia. Yo llevo tres años con mi pareja, estamos genial y con Malibú sí dio para hablar cien por cien de mi historia real porque en ese momento estábamos viviendo una relación a distancia, y seguimos viviéndola –podemos juntos-, pero en este caso, fue basarme en mi historia para hablar de cosas que me mueven y ser honesta con la música, y ponernos en el supuesto de qué pasaría si me dieras un último beso por primera vez. Te pones un poquito en lo peor para componer la canción, pero luego se pasa.

Dices que seguís a distancia, ¿por su residencia en Las Vegas?

Él vive en Los Ángeles ahora mismo, pero la residencia pinchando la tiene en Las Vegas. Pincha en más sitios, pero el sitio donde más pincha es en Las Vegas.

Tu chico es un DJ reconocido a nivel mundial, ¿tiene algo de influencia en tu música?

Imagino que sí, no directamente, sino porque al final él escucha mucha música internacional. Yo también lo hacía, pero ahora la escucho de otra manera y tengo una cultura musical internacional más electrónica y sobre DJs más amplia. Antes no sabía quién era Steve Aoki y ahora lo sé. Sí que me influye, al final son muchos viajes en coche escuchando música y es la música que más compartimos.

¿Sigues pensando en disco?

Sí, la idea siempre ha sido ir a disco, pero la vida es más complicada. La idea es ir a disco, pero la estrategia más interesante es ir sacando single a single y al final compilarlo todo en un disco en el que haya algunos temas que nunca hayan salido en single, como un regalo para la gente que escuche el disco.

Hoy casi suena raro escuchar a un artista que no venga acompañado de otro, ¿cómo te planteas el tema colaboraciones?

En bastante interesante que todavía no he hecho ninguna colaboración y es que cuando saqué el EP Doble o nada, sí que quería estar muy centrada en mi sonido, no quería tener demasiados imputs externos para que el público viera quién soy yo y para yo, también, encontrarme a mí misma. Ahí sí que fue como una decisión consciente. Y ahora ha sido como por la inercia de los temas, los he sacado sola, pero es algo que me encantaría hacer. Aunque no haya colaborado activamente, me encanta componer con gente y trabajar en equipo, así que es algo de cuestión de tiempo. A veces, cuando estás trabajando tan inmersa en tu música, se te olvida que tienes la opción de poder hacer colaboraciones.

¿Con tu chico, os lo habéis planteado?

Sí, está planteado por ahí, lo que pasa que queríamos ambos asentarnos bien en nuestro terreno porque hacemos tipos de música distinta. Yo hago música en español y él, casi siempre es en inglés, queríamos y queremos definir nuestro camino y asentarlo y después poder hacer algo juntos.

Has empezado el año igual que en 2022, siendo chica Disney con filarmónica, ¿cómo es ser princesa?

Me encanta. A mí el mundo Disney me encanta y con esta orquesta filarmónica he encontrado un proyecto precioso, de los más gratificantes que he tenido en mi carrera porque es como que me siento hecha para eso. Al final cantantes hay muchísimos y yo me siento hecha para mis canciones porque son mías, pero en ese punto de canciones Disney, siento que he nacido un poco para eso, y es un terreno en el que soy muy buena, me lo digo a mí misma. Dicen que está mal visto que los artistas digan que somos buenos y a mí siempre me han dicho que cuando llamas a un fontanero le preguntas si puede arreglarte algo y te va a decir, ‘claro que sí, soy buen fontanero’. Yo también tengo que decírmelo a mí misma, soy buena cantante y soy buena para ese proyecto en concreto. El mundo Disney me encanta, esas canciones que, al final, han formado parte de la infancia de todos.

¿Con cuál de las heroínas Disney te identificas?

Muchas. Elsa, obviamente, marcó un antes y después y no me pilló de niña. Es super valiente y no se enamora. Es valiente por sí mismo y su objetivo no es enamorarse sino ser ella misma y ser valiente, no tiene que ver con encontrar a nadie que la salve. Ariel siempre fue mi princesa favorita, de hecho, mis padres me iban a llamar Ariel y no se atrevieron y me lo pusieron de segundo nombre. Estoy bautizada como Nerea Ariel, así es que es como una princesa que siempre ha sido especial para mí.

Pues llega La sirenita y con debate.

Sí, tengo muchas ganas de verla, yo el debate, la verdad es que no lo veo, porque creo que no debería haber debate sobre eso, pero con ganas de verlo.

El verano lo pasaste en Los Ángeles estudiando, ¿idiomas?

Idiomas e interpretación. Fue un poco el previo a estudiar este año en una escuela de lunes a viernes interpretación. Me encantó, quién sabe si volveré por ahí en algún momento. Siempre creo que es una industria que está muy ligada a la nuestra, a lo mejor vuelvo.

¿Cómo fue la experiencia de vivir allí?

Muy buena. Es una ciudad difícil, no es la ciudad más fácil del mundo para vivir, es muy cara y eso lo hace más difícil, pero me gusta mucho. No descarto vivir ahí un tiempo. Sí que es verdad que me siento muy de aquí. Me encanta vivir en nuestro país, me encanta vivir en Madrid. Me encanta nuestra gastronomía y es algo a lo que no estoy dispuesta a renunciar, pero alguna temporada sí podría vivir allí, aunque sé que mi sede principal siempre va a ser España.

¿Coincidiste con mucha estrella de Hollywood?

No coincidí con tantísima gente ahí. Un día me encontré con los BTS en el centro comercial. Te encuentras a mucha gente, pero allí está normalizado. Al final somos muchos artistas allí y no hay una escala de wow, son ellos. Son ellos como otros que no son tan conocidos.

Los Ángeles y mucho Ibiza también, ¿cómo se compagina la vida con alguien que vive tanto de noche?

Con sueño, jajaja. Yo me quejaba de mis horarios hasta que conocí los suyos porque, además, en España, hacemos fiesta muy tarde. En Estados Unidos él pincha bastante antes que en España. En España puede empezar a pinchar a las tres de la mañana y en Estados Unidos, a lo mejor, pincha a las 12. Siempre me he considerado una persona nocturna, pero son horarios muy difíciles de compaginar, pero al final encuentras el equilibrio.

No a Ibiza, sino a Benidorm fueron Agoney y Alfred, compañeros tuyos de Operación Triunfo 2017, ¿qué canción te gustaba más?

Aparte de Agoney y Alfred tenía muchos compañeros con los que también había trabajado. Estaba Famous, con el que había compartido escenario en La llamada. Meler, que con Jonathan compongo mucho. También he compuesto con Vicco. Hasta el final estaba repleto de gente que conocía. Tomé la decisión de no mojarme con nadie. Sí te podía decir que la canción que más he escuchado del Benidorm Fest, que no tiene nada que ver con cuál fuera mi favorita para ir a Eurovisión, era Nochetera. Es la que más tengo puesta en el coche y en la vida, pero el resto, me gustaban muchas propuestas. Era muy rico en propuestas diferentes. Podía haber alguna que me gustara más para Eurovisión, pero menos para escuchar en mi vida personal. Creo que hubo propuestas muy interesantes tanto musicalmente como en puesta en escena. Creo que el Benidorm Fest, este año, nos ha traído muy buena música.

¿Te ves ahí?

En algún momento sí. Es cierto que este año no era, ni me presenté ni nada. Voy un poco en la línea de encontrar el equipo con el que poder crear una estrategia para mi carrera. Creo que si vas al Benidorm tienes que tener muy buena estrategia y estar muy preparado para ir a Eurovisión porque si vas al Benidorm, ojo porque te puedes ir a Eurovisión también, es el objetivo, y tienes que estar preparado para dedicar tu año a eso. En algún momento me gustaría ir, pero necesitaría una buena estrategia, aparte de una canción ideal para eso.

El otro día hablando con Rayden me comentaba que falta gente que se atreva.

En mi caso no es tanto miedo como hacer las cosas bien. Al final es algo bastante serio como para tomártelo a la ligera. Si voy es porque quiero ir a Eurovisión, no voy a probar. Voy porque voy con la canción que creo que puede ganar y queriendo ir a Eurovisión. Tengo una buena canción y una propuesta clara en la cabeza. No es el miedo a ir a Eurovisión ni que en Benidorm me voten mal. En Operación Triunfo me miraban con lupa si afinaba o no. Después de eso no va a haber nada más traumático entre comillas. OT no fue traumático en sí, pero sí que el hecho de que cualquier persona te mire con lupa es traumático por sí. Pero es verdad que al Benidorm ya vas como artista y nadie va a poner en duda tu valía como artista. Lo que se está valorando es cómo te gusta esa propuesta para ir a Eurovisión.

Hablando de OT, ¿con cuál de tus compañeros tienes más relación?

Un poco con los míos de siempre, con Raoul, con Ricky, al final son con los que más cosas he compartido. Luego, con Roi también, con Ana. Ellos son a los que más suelo ver, con los que más trato tengo. A Cepeda también lo voy viendo. El resto es un poco cuando coincidimos.

Cuando hablas de OT, ¿lo haces con pereza, con nostalgia, con añoranza?

Antes había mucha nostalgia y ahora creo que ha desaparecido un poco. Lo recuerdo como un proceso de mi vida muy bonito, pero que ya pasó. Lo veo como una etapa muy cerrada y quizás antes la nostalgia venía porque no estaba tan cerrada y ahora sí. Me aportó muchas cosas buenas. Lo recuerdo con cariño, pero como algo cerrado y que está en el pasado.

¿Y qué te ha aportado La llamada?

Volvemos ahora otra vez. Es un proyecto que, igual que OT, me ha cambiado la vida, pero de otra manera. OT fue un boom muy grande y La llamada ha sido algo progresivo. Me ha hecho crecer mucho como artista, como persona, me ha hecho conocer a gente maravillosa. Mis amigos a día de hoy los tengo en gran parte gracias a La llamada. Es una obra increíble. Hay frases tan bien escritas y dichas en cada momento que es increíble parar el proyecto y retomarlo y valorar eso. Me muero de ganas por volver a hacerla un tiempo más. Es bonito volver al proyecto para poder despedirme de él.

Supongo que los artistas que habéis pasado por esa fase de musicales, valoráis de otra manera a Chanel, ¿no?

En esa edición tenía muy claro que era mi favorita desde el principio. Además, conozco a Leroy, el compositor de la canción. Chanel, para mí, era verme reflejada yo porque al final es una chica que lleva toda la vida trabajando mucho de esto, todo ese trabajo que no se ve. Esos castings que no se ven porque no llegan a nada. Todas esas clases de baile, más en su caso que en el mío, esas audiciones, esos trabajos en muchos sitios que te curten, era como, wow, ella se lo merece. El hecho de llevar tantos años dedicándose a lo mismo hacía que lo tuviera muy claro y que estuviera muy preparada. Pocos artistas podían hacer lo de Chanel porque ella tenía unas tablas y una experiencia que era raro encontrarlo en otros artistas.

Tuviste un 2022 muy completo, ¿cuáles son tus planes para el 2023?

Muy completo. Se presenta un 2023 muy lleno de música y de cosas interpretativas y cada año llegan sorpresas que te dan una alegría.