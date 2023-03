10 curiosidades de ‘Me siento vivo’, el nuevo disco de David Bisbal y 5 bonus más sobre él

David Bisbal ha puesto en marcha la maquinaria que supone sacar un disco. Me siento vivo no tardará en ver la luz y, de momento, nos ha presentado Ajedrez, el primer single. Pero tiene ganas de que conozcamos el resto de canciones y ya nos ha ido avanzando detalles del que será su nuevo trabajo.

El que presentará en su gira española este verano y el que ya han podido escuchar su mujer y sus hijos, el gran pilar de su vida. De ellos, de su reciente nombramiento como Hijo Predilecto de Almería y Andalucía o de La voz kids, hemos charlado con él comprobando, una vez más, que sigue siendo ese artista cercano, natural y positivo que conocemos desde hace ya 20 años. Nos ha contado 10 curiosidades de este nuevo álbum y 5 bonus de otros temas.

#1. Ajedrez, primer single.

Nace a raíz de una composición maravillosa que hicimos una sesión, un campo de concentración de sesiones de composición en Madrid y otros lugares y, sinceramente, me lo pasé muy bien. Y, sobre todo, fue muy productivo porque en esa sesión de composición salieron un montón de canciones para el disco. Otras que hice en el pasado cuando estuve en México cuando hice de coach en La voz, estuvimos bastante tiempo viviendo ahí en México. En estos últimos meses han surgido nuevas canciones que han completado el álbum de una manera muy bonita.

#2. Esther Acebo en el videoclip.

Lo primero que le dije es, menos mal, somos del mismo team rizos, ¿sabes? Y ya con eso arrancamos muy bien. Me pareció profesional, simpática, bromista, pero al mismo tiempo muy dedicada a la dirección de Mario Ruiz, el director del videoclip. Por supuesto la felicité por su trabajo, no solo en La casa de papel, sino por todos los trabajos que últimamente ha venido haciendo, que son maravillosos. Y la gente de Latinoamérica está alucinando de que haya podido trabajar con Esther Acebo porque la serie ahora mismo está en un momento muy fuerte por allí. Y desde aquí le mando un beso y un abrazo porque ha estado muy colaboradora en sus redes sociales y agradezco mucho esa colaboración.

#3. El rey y la reina del Ajedrez de la industria.

No tengo ni idea, sinceramente, porque creo que, en un juego de ajedrez, hasta el peón puede ser el principal protagonista de un jaque mate. Yo me siento muy orgulloso de cómo está el panorama de la música latina. Desde que nuestro compañero Luis Fonsi nos arrastró a todos al mundo con su Despacito, hasta los artistas emergentes como puede ser mi compañera Aitana, por ejemplo, que salen, además, de nuestro país. No me puede quedar con un rey y una reina, me quedo con todo el condado.

#4. Un disco variado.

Yo siempre digo que cuando uno hace un disco siempre tiene que tener claras varias cosas, una de ellas son aquellas canciones que a la gente le gustan para bailar, para disfrutar, para las plataformas digitales y para las radios. Aquellas que quizás son más románticas y tienen una producción más exquisitas y elaboradas, para otros compañeros y compañeras que les gusta apreciar ese trabajo más de música, de armonías, de sonido, de instrumentos. También juegan un papel fundamental aquellas baladas que te han representado. Este disco tiene baladones que hace mucho tiempo que no tenía en mi discografía.

#5. Esencia ochentera y noventera.

Todo el sonido que ahora suena a retro es actual, vuelve de nuevo, pero lo que sí es cierto es que el sonido ochentero, noventero, nunca lo he tenido en mi repertorio y he tenido canciones muy festivas y con este mismo tempo como Ave María que era una canción muy latina. Silencio, que era el mismo tempo, pero una canción más pop rock. Tengo Esclavo de tus besos, con un tempo espectacular también, pero Ajedrez tiene unas baterías más electrónicas que suenan más ochenteras y nunca antes había compartido ese sonido con mi gente, por tanto, me gustaba. Siempre me gusta marcar una diferencia con el resto de las canciones que he presentado en el pasado y, es por eso, que me emociona Ajedrez.

#6. Sonido de Me siento vivo.

Me siento vivo tiene un sonido muy variado, pero sí, hay una tónica que pasa por este sonido más ochentero, noventero, pero hay música latina, también. Hay baladas que van toda la producción, pero encontrarás también temas que van solo con mi voz acompañada de dos guitarras acústicas o mi voz acompañada de un piano y una sinfónica o mi voz y unas cuerdas. Sinceramente, hay canciones que hemos elaborado mucho más la letra, independientemente que hayamos elegido temas que van directos o con letras más sencillas, como puede ser Ajedrez, que puede ser una historia que les ha ocurrido a más personas, pero hay letras mucho más personales, más elaboradas. Uno siempre tiene que tratar de contentar a todos sus seguidores.

#7. Me siento vivo, baladón.

Me siento vivo es el título de una balada que tengo que es espectacular, seguramente sea una de las baladas más hermosas que he descubierto y que tengo en mi repertorio desde hace mucho tiempo. Esa canción nació de la inspiración en México donde estuve mucho tiempo alejado de mi familia, pero luego ellos se unieron conmigo en aquel maravilloso país y me di cuenta de que no hay un lugar, que lo que importa es estar con las personas que te hacen sentir a gusto, en mi caso, evidentemente, es mi familia.

#8. Inspiración cercana.

Me he inspirado mucho en mis personas, en aquellas que te abrazan diariamente. Mi familia está muy presente, pero también he dejado volar la imaginación y me he dejado inspirar por la añoranza, por la nostalgia. Son cosas que, a lo mejor, están en tu día a día. Muchas de esas cosas te hacen ablandarte o te duele un poco el corazón, pero es que forman parte de tu día, forman parte de tu vida, entonces hay canciones muy importantes y como digo, habrá canciones para todos los gustos.

#9. Opinión de tus hijos.

Mis niños están encantados porque ahora están descubriendo, los más pequeñitos, que hay algo ahí especial que hace que salgas en la televisión, en la radio. Mi hijo pequeñito me dice, ¿papá, eres tú? cuando pones la radio o salgo en la televisión. Se emociona mucho y trata de cantar conmigo. Son momentos muy especiales que ya lo viví con mi niña, la mayor, y ahora lo estoy volviendo a vivir con los pequeños. Y es emocionante porque hasta que no te dicen ellos, por ejemplo, ‘papá, ¿vas a ir a cantar? ¿puedo ir contigo?’, no te das cuenta de que hay un clic en el que ellos se dan cuenta sin tener la necesidad de decírselo.

Y tengo un montón de vídeos que son muy divertidos. Tengo uno en el que me voy al estudio y estoy en el coche, dentro de mi casa todavía y está mi niño despidiéndome. ‘Papá, ¿a dónde vas? Me voy a trabajar. ¿Vas a cantar?’, me dice, y es que es muy pequeño, no tiene ni cuatro años, ‘¿vas a cantar? Sí, ¿me vas a desear suerte? Suerte. ¿Y cómo canta papá? Muy fuerte’, jajajajaja… tengo el audio y te partes de risa.

#10. Crisis de los 40.

Vamos a ver, yo creo que hay crisis en todas las etapas, en los 20, los 30, los 40, los 50, los 60. Pero considero que uno siempre debe esforzarse para buscar una salida.

Crisis de los 40. No, no tengo mucha crisis. Sí es cierto que cuando se juntan mis tres niños, vaya tela marinera. Ahí le pongo una medalla a todos los papás y mamás que tienen que organizarse muy bien con el trabajo y los niños. Sí es verdad que, conforme va pasando el tiempo, los niños van creciendo y tienen conversaciones y es otra cosa. Tienes esa alegría, son más autosuficientes, esta etapa me encanta, la verdad.

Bonus #1. Sold out en el Teatro Albéniz.

Hemos vivido unos momentos muy especiales después del vigésimo aniversario después del concierto de Almería que se vendió todo rápidamente. Después, fuimos al Teatro Albéniz y pasó lo mismo. Después de 20 años te puedo decir que es de las cosas más bonitas y más especiales que he podido sentir porque es como una celebración que trato de hacer con mis seguidores, los que están desde el principio, la mitad o la última etapa, da igual. Lo que sí es cierto es que me hace sentir muy bien y lo celebro con mis seguidores y mis compañeros de trabajo, claro.

Bonus #2. Hijo predilecto de Almería y de Andalucía.

Lo del Hijo predilecto de Almería y Andalucía vino para mí como una sorpresa que no me esperaba para nada porque en Almería ya me dieron la medalla de Almería y en Andalucía también, pero ser Hijo predilecto me llena de felicidad, evidentemente y lo recibo como un grandísimo premio y con responsabilidad. Lo único que he hecho ha sido sentir verdaderamente lo que significa ser almeriense, andaluz y llevar mi bandera por todos los países que me han dado la oportunidad y pienso seguir trabajando e ir aportando en la medida que puedo como ciudadano para que mi tierra siga prosperando.

Bonus #3. Agenda completa con giras.

Personalmente, prefiero una agenda bien marcada y si puede ser incluido el año 2024 y el siguiente, para mí mejor. Siempre trato de tener mis reuniones con los presidentes de Universal Music y con mi manager y todo mi equipo, pero sí me gusta al menos tener un esquema global de lo que va a pasar en los próximos años. Y si puedo tener la agenda marcada hasta final de año, para mí muchísimo mejor porque puedo organizarme. Para mí es básico organizarme para darle tiempo de calidad a mi familia que para mí es lo más importante que hay en el mundo, entonces, sí, lo prefiero mil veces.

Bonus #4. La Voz Kids.

A mí me gusta mucho La voz kids porque los niños van a jugar a este tipo de concurso, que ya de por sí un concurso es competitivo, pero un niño va con otra intención, va con esa intención de ir al patio a jugar, se lo he dicho muchas veces a mi compañero Pablo López. Lo que sí es cierto es que me gusta asomarme al futuro. Ha dado el caso que he trabajado con niños de La voz kids y al paso del tiempo me he dado cuenta de que ya tienen un disco, o de que están dando conciertos o que ya son artistas de la industria musical. Han llegado a su mayoría de edad y eso me gusta. Con Mónica Maranillo, por ejemplo, que está haciendo una serie fantástica de baile, Upa Dance. Me da muchísima alegría porque es que esta niña estaba en mi equipo y mira ahora cómo está triunfando. Y así, multitud de niños y niñas que a lo largo de este tiempo han trabajado con nosotros en La Voz Kids.

Bonus #5. Buenas migas con Rayden.

Hemos tenido compañeros fantásticos. También estuvo Dani (Fernández). Rayden me pareció un tío de otro planeta, muy cariño, muy inteligente y muy cariñoso. Siempre nos quedamos en la comida hablando con Rosario, Sebastián, Aitana, con un montón de compañeros y él me dio la sensación que es un tío muy cercano. Quizás se creían que era muy lejano, pero me gusta compartir con mis compañeros, soy inquieto por saber cómo les va, o en qué andan trabajando y le mando un beso muy fuerte a mi compañero Rayden.