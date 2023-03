Así es Jaime Nava: de exjugador de rugby a concursante de ‘Supervivientes’

¡Ahora sí que sí! La nueva edición de Supervivientes ha arrancado. El reality estrella de Telecinco ha iniciado su nueva aventura este jueves, 2 de marzo. Presentado por Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera, Ion Aramendi y Laura Madrueño, quien sustituirá a Lara Álvarez durante esta nueva temporada, esta nueva edición promete no dejar indiferente a nadie.

Este año, Supervivientes ha contado con un elenco de concursantes que puede dar mucho de qué hablar. Aunque este año no hay rostros muy televisivos (siendo sinceros, podríamos estar ante la edición más anónima de la historia), encontramos todo tipo de perfiles. ¡Y eso puede dar mucho juego!

Uno de los concursantes de esta edición es Jaime Nava y, aunque su nombre no te suene, quizá sí su rostro. ¡Y es que no ha dejado de salir en televisión durante el último año! Seguro que has hecho zapping y has visto su rostro.

Por si todavía no lo conocías, te dejamos cinco datos sobre Jaime para que no lo pierdas de vista. Y es que puede ser uno de los supervivientes más fuertes de esta edición. Teniendo en cuenta que ha sido deportista de élite, el físico y la mente los tiene preparados para todo tipo de desafíos. Ya hemos visto en anteriores ediciones que los deportistas profesionales aguantan muy bien las condiciones de Honduras. ¿Llegará muy lejos Jaime Nava en esta nueva temporada de Supervivientes?

1. Edad, lugar de nacimiento y altura

Jaime Nava nació en Madrid el 1 de mayo de 1983. De este modo, si el deportista aguanta dos meses en el programa, cumplirá 40 años en Honduras. Midiendo 1,91 metro de altura, sus dimensiones podrían ser un apoyo para algunas pruebas físicas.

2. Ex jugador de Rugby profesional

Jaime Nava es toda una leyenda del rugby español. Desde que debutó profesionalmente en 2001 hasta que se retiró en 2019, a los 36 años de edad, Jaime no ha dejado de sumar títulos. De hecho, el deportista fue capitán de la selección española durante muchos años. Pero la cosa no se ha quedado ahí. Jaime ha desarrollado gran parte de su carrera en Inglaterra y Francia, donde ha jugado para varios equipos.

3. Ha aparecido en varios realitys

Para Jaime, Supervivientes no es su primer reality. ¡Ni mucho menos! El deportista ha sido concursante de MasterChef Celebrity, concretamente de la tercera edición. Pero no solo eso, también ha estado en Traitors España. Además, ha participado en Tu cara me suena como invitado. El deportista imitó a Charles Aznavour. ¡Y lo hizo genial! También ha colaborado en programas como Adivina qué hago esta noche o Ya es verano.

4. Recorrido como actor

Jaime Nava es un hombre del renacimiento: hace de todo. Tras retirarse del mundo del rugby, empezó a hacer sus pinitos como actor. De hecho, ha participado en algunas series españolas como La casa de papel o Desaparecidos. Aunque su personaje más conocido es el de La Unidad en Movistar+.

5. Tiene un libro

Como buen hombre del renacimiento, Jaime Nava tiene un libro. Se trata de Team! Lecciones y valores del rugby para la vida. Un libro que lanzó en octubre de 2020 y donde comparte sus vivencias como jugador profesional de este deporte.