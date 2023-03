¿Quién es Asraf Bueno? De las pasarelas a ser el novio de Isabel Pantoja y dar el salto en ‘Supervivientes’

Los 17 concursantes de Supervivientes 2023 están a punto de dar el salto desde el helicoptero y así dar comienzo a una de las aventuras más extremas de su vida. Ahora que ya se ha puesto nombre a los rostros que convivirán durante estos meses en Los Cayos, toca conocer un poco más a los participantes.

Asraf Bueno se quedó a las puertas de Supervivientes hace unos años debido a que no pasó las pruebas médicas a la que los participantes se tienen que someter antes de enfrentarse a las condicones tan extremas del formato. Sin embargo, parece que ahora ya todo está solucionado y ha podido viajar para disfrutar de esta nueva edición: "Daré lo mejor de mí", sentenciaba.

Aunque su carrera profesional esté ligada a los programas de Telecinco, lo cierto es que también se ha subido a las pasarelas y ha desfilado para grandes marcas. Y no solo eso, sino que también formó parte del equipo de vuelo, algo de lo que se siente muy orgulloso y presume de ello en su perfil de Instagram.

Su pasado televisivo en busca del amor

A Asraf siempre le ha llamado la atención la pequeña pantalla y no hay más que ver su currículum para comprobarlo. Antes de dar el salto a los realitys, el ceutí intentó buscar el amor en First Date bajo el nombre de Ash, aunque no tuvo suerte. Más tarde volvió a buscar el amor, pero esta vez en Mujeres y hombres y viceversa pretendiendo a Sofía Suescun, quien al verlo no tuvo palabras: "Me he quedado impactada", decía en esos delantes.

Sin embargo, su gran salto en televisión fue en septiembre de 2018 cuando se convirtió en concursante de la sexta edición de GH VIP. Exactamente estuvo 91 días dentro del programa, tiempo suficiente para hacer que saltasen las chispas con Isabel Pantoja. La hermana de Kiko Rivera estaba viviendo una historia de amor con Omar Montes que llegaría a su fin al salir de la casa de Guadalix. Momento en el que empezó su romance con Asraf que, tres años después, sigue viento en popa e incluso ya están preparando su boda.

Gracias a la popularidad que ha tenido Asraf, el año pasado fue su hermano quien se aventuró y fue a Supervivientes. Anuar es una de las personas más importantes en la vida del novio de Pantoja y de hecho, adquirió la potestad de defenderlo en plató durante su participación: ¿quién defenderá ahora a Asraf?