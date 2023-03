Katie Melua publicará su nuevo disco, ‘Love and money’, el 24 de marzo

Golden Record, Those sweet days y ahora Quiet moves. Estos son los tres sencillos que Katie Melua ha publicado como tarjeta de presentación de su inminente proyecto discográfico que verá la luz el próximo 24 de marzo: Love and money

Con más de una docena de álbumes a sus espaldas, la solista de origen georgiano ha desvelado todos los detalles de su nueva aventura musical: desde el listado de canciones hasta las primeras fechas en directo en las que sonarán sus nuevas composiciones.

"Quiet moves es una canción luminosa, inspirada en las primeras vacaciones que tuvo con su pareja después de la pandemia. Además, en ella trata de explorar el espacio entre su desconfianza natural, la despreocupación de su pareja y el punto en común que existe entre ambos. Un alegato a favor de la tranquilidad, la intimidad y encontrar la felicidad en las cosas simples, siendo estos algunos de los conceptos principales que podremos encontrar en Love and Money" explica su compañía discográfica en la nota de prensa remitida a los medios de comunicación.

Producido por Leo Abrahams (Ghostpoet, Brian Eno, Regina Spektor), Love and Money se grabó en los Real World Studios de Peter Gabriel en el verano de 2022, mientras Katie estaba embarazada de su hijo. Una exquisita colección de canciones esculpidas por la gratitud de su creadora y la positividad encontrada en una nueva relación de pareja, también trata de la autoaceptación frente al cambio y sus intentos de dejar ir "esa creencia de fondo de que la felicidad tiene menos peso que su opuesto".

Este es el listado de canciones de Love and money de Katie Melua:

Golden Record Quites Moves 14 Windows Lie In The Heat Darling Star Reefs First Date Pick Me Up Those Sweet Days Love & Money

Originaria de Tiflis (Georgia), Katie Melua es una joven cantante que en otros puntos de Europa es ya una gran estrella con una sólida carrera a sus espaldas. Melua ha conseguido llegar varias veces a la cima en países como Holanda o Dinamarca. En el Reino Unido sus discos también han sido recibidos fabulosamente en las listas desde sus inicios, con solo 19 años se hizo con su primer número uno gracias a su debut, Call Off The Search, y en 2006 se convertiría en la artista femenina más vendedora del mundo.

Londres es la ciudad que ha visto crecer a Katie profesionalmente, después de que el compositor y productor Mike Batt la descubriera en una actuación que ofreció en el colegio en el que estudiaba. Es de sus raíces de donde procede esa melancolía que desprenden muchas de sus canciones. Katie es una chica dulce y sensible, igual que su elegante pop con broches de folk y jazz, que está viviendo uno de los momentos más felices de su carrera.

Inmortalizada por temas modernos como The Closest Thing To Crazy y Nine Million Bicycles, su álbum más reciente, Album No.8 (publicado en 2020) ha sido el más aclamado por la crítica hasta la fecha, impulsando su evolución como letrista, alejándose del idealismo romántico de sus canciones más pop, y buscando en su lugar algo que se sintiera más cercano a su propia experiencia.