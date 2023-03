Carlos Vives celebra sus 30 años en la música y sale en defensa de su gran amiga Shakira

El cantante y compositor Carlos Vives es uno de los artistas más emblemáticos de Colombia y una de las figuras más importantes de la música latina y es considerado un pionero del nuevo sonido colombiano y latinoamericano.

El colombiano este año celebra 30 años de carrera en la música y lo hace con un nuevo disco, Escalona, nunca se había grabado así, el cual lo va a presentar en concierto el próximo 5 de marzo en Las Palmas. En este trabajo reúne a la que fue su banda, La Provincia,y trae a la actualidad 13 canciones del compositor de vallenatos Rafael Escalona.

En una entrevista concedida a Europa Press, el artista ha asegurado que el nuevo álbum es "un canto a la vida" y siente que es una "deuda" con Escalona. "De joven escuché mucho sus canciones y cuando me tocó hacer la telenovela Escalona fue fácil interpretar su personaje, pero se me quedó una deuda", ha confesado.

Por ello, ha considerado que la forma de celebrar sus 30 años en la música es "hacer la música de Escalona" porque nunca la había grabado a su manera. "Escalona se me quedó en el pasado y empecé a cantar canciones de nuevos compositores y posteriormente, ya hice canciones nuevas y nació ese tropipop", ha relatado.

En relación con su trayectoria, Vives se ha mostrado feliz porque el "camino ha sido hermoso" y le ha servido para encontrar su "identidad" como ciudadano y como artista. "Ha sido un camino de aprendizaje y de prueba y error. Hoy en día oigo canciones de entonces mías y pienso que cómo me atreví a hacer eso", ha explicado.

Sin embargo, ha asegurado que su camino ha servido para "despertar y motivar" a generaciones futuras, como Camilo o Sebastián Yatra, quienes siguen dando "frutos" al género musical colombiano tropipop.

En defensa de Shakira

Durante estos años de trayectoria profesional, Carlos Vives ha tenido la oportunidad de conocer a grandes personalidades del mundo de la música y de entablar amistad con algunos de ellos. Es el caso de Shakira. Vives ha aprovechado para hablar de su amiga y ha salido en su defensa, después de estos duros momentos personales que le han tocado vivir recientemente a la artista colombiana.

Shakira y Carlos Vives siempre han hecho gala de la gran amistad que hay entre ellos. / MAURICIO DUENAS/AFP via Getty Images

"No quisiera que esto le pasara a nadie. Tener un momento así de difícil, pero no es mi estilo regodearme con el dolor de nadie", ha comentado Vives, que ha recordado que en su último álbum, Cumbiana II, le dedicó el tema Currambera a modo de agradecimiento. "Ella ha encontrado su manera de vivir ese momento que le ha tocado vivir y siempre factura. No solo ahora, ella siempre ha facturado", ha bromeado Vives.

Carlos Vives, que ha sido el primer artista colombiano en ganar un premio Grammy, cuenta con más de 20 millones de discos vendidos. Algunos de sus grandes himnos son: La gota fría, Déjame entrar, Fruta fresca, Pa' Mayté, Volví a nacer, La tierra del olvido, Bailar contigo y el éxito La bicicleta, que comparte junto a Shakira.