Los pinitos como actriz de Shakira: telenovelas, cameos y doblajes

Los flirteos de Shakira con el cine son casi inexistentes. Sus pinitos en el mundo de la interpretación resultan escasos, teniendo en cuenta sus más de tres décadas explorando con enorme éxito el mundo del espectáculo. La faceta de la 'Shakira actriz' se limita a una telenovela mexicana, algún que otro cameo y al doblaje de personajes animados. Principalmente en televisión. El 4 de Marzo de 2016, la cantante debutó en el cine. Por fin, la pudimos 'ver' en forma de gacela. Mejor dicho, la pudimos 'escuchar', porque en realidad su primera vez en la gran pantalla fue poniéndole voz a Gazelle, personaje animado del filme de Disney Zootopia.

Telenovelas, cameos y doblajes

La verdad es que Shakira Isabel Mebarak fue una actriz precoz que con solo 9 años hizo varios papeles en una telenovela infantil mexicana llamada '¡Vivan los niños!'. A los 17 protagonizó la miniserie colombiana 'El Oasis'. Pasaron casi 10 años hasta que volvió a aparecer en televisión. En 2005 la pudimos ver en '7 vidas' una de las series españolas más aclamadas. Hacía de ella misma y apareció por sorpresa en el emblemático 'Casi Ke No', compartiendo una breve escena con el frutero, Gonzalo y Vero. Aprovechó para promocionar su nuevo disco, Fijación oral vol. 1 (2005).

Shakira - Todos Juntos From Dora (Official Video)

En 2009 hizo un cameo en un episodio de 'Ugly Betty', serie de televisión estadounidense. Rodó sus escenas en Nueva York y salió en un episodio llamado 'The Bahamas Triangle. Coincidió con el lanzamiento de Loba, su octavo álbum. En 2011 volvió a interpretarse a ella misma en la serie animada 'Dora y sus amigos' (Nickelodeon). Shakira puso voz a la 'Shakira animada' en el capítulo 'Dora y las chicas exploradoras'. También participó en la banda sonora cantando Todos juntos.

"Ponedle un poquito de caderas a esta pobre"

La primera vez que Shakira estuvo presente en una gran pantalla de cine fue a través de Zootopia (Zootrópolis en España) la película de Disney estrenada en Febrero de 2016. Obviamente, al ser un filme de animación, solo pudimos escuchar su voz a través de uno de sus personajes,una gacela estrella del pop de nombre Gazelle con la que se sintió totalmente identificada, aunque le cambió sus rasgos físicos para que se pareciera más a ella:

"Cuando me hablaron de Gazelle dije 'esta soy yo'. Me encantó ella, su personalidad, es muy obstinada, como yo, y responsable con la gente", contó en 'Good Morning America'. Sin embargo, Shakira quiso que tuvieran más en común, al menos una cosa más. La intérprete de 'Hip's don't lie habló con los directores y productores y se lo pidió. "Pensé que estaba demasiado delgada, que le faltaban curvas, y les dije 'chicos ponedle un poquito de caderas a esta pobre, que mi padre dice que no hay mejor aderezo que la carne sobre hueso'. Y me escucharon. Le añadieron a Gazelle unas grandes caderas. También cambiaron el color de sus ojos y le pusieron algunas pestañas mas".

Shakira en su concierto en el Madison Square Garden / Getty Images/Larry Busacca

Estrenada el 4 de Marzo de 2016, Zootopia logró un enorme éxito de taquilla y batió records en varios países. Su recaudación mundial superó los mil millones de dólares. Se convirtió en la cuarta película con más ingresos de 2016.

Una de las mejores de Disney

Además de debutar en el cine como actriz de doblaje, tanto en la versión en inglés como en la española, Shakira interpretó Try everything, el tema que suena en los créditos finales. Compuesto por la australiana Sia y producida por el dúo Stargate (que ya habían formado equipo para el hit de Rihana de 2012 Diamonds), fue la propia cantante quien anunció en sus redes sociales el lanzamiento de la canción: "El nuevo sencillo de Shak, Try Everything, de la película #Zootopia ¡ya está disponible! Escuchen este clip... ShakHQ".

Shakira - Try Everything (Official Video)

La canción superó los 2 millones de copias en Estados Unidos y más de 400.000 en Reino Unido. En 2020, Billboard nombró a Try everything una de las 12 mejores canciones de Disney del siglo XXI. Entre otros galardones, Zootopia se llevó el Oscar y el Globo de Oro a Mejor Película de Animación.

Shakira dice "no"

Sorprende que Shakira, artista versátil siempre a la búsqueda de nuevos retos, no se haya animado aun a convertirse en actriz de cine, como ya han hecho otras divas del pop. No es por falta de ofertas. A finales de los 90s, por ejemplo, los productores de 'La máscara del zorro' pensaron en ella para que interpretara el papel estelar (Elena de la Vega) junto a Antonio Bandera. Pero rechazó la propuesta. En aquel momento, la cantante no tenía un buen nivel de inglés. El papel se lo dieron a Catherine Zeta-Jones

Shakira, una de las protagonistas de la película de Disney Zootrópolis / Getty Images/Steve Granitz / Colaborador

Igualmente, Vin Diesel manifestó públicamente su interés en que Shakira colaborara en la décima entrega de 'The Fast & The Forious' que se estrena el 19 de mayo. Pero va a ser que tampoco.