Feid revoluciona a sus fans con un inesperado adelanto de lo que se viene

Si ya lo habías dado todo con Yandel 150, el tema de Feid con el artista puertorriqueño, prepárate porque parece que pronto tendrás nueva banda sonora para tus fiestas. Ferxxo vuelve a la carga.

Así lo ha dado a entender en las redes sociales. En concreto, ha sido en su cuenta de Instagram donde ha compartido un vídeo en el que aparece dándolo todo en el coche al ritmo de una canción que aún no ha visto la luz.

El tema, del que aún se desconoce su título, está protagonizado por los sonidos del reggaeton que todos necesitamos en la pista de baile cualquier día del fin de semana. "Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe. Acuérdate de parquear en la nave", dicen algunos de sus versos.

El vídeo no ha tardado en revolucionar a los seguidores del Ferxxo, que hace unas semanas vieron cómo su artista favorito compartía una foto grabando nueva música. "Qué duro, papi. El Feid no falla", dice uno de sus seguidores. "De lo mejor que he escuchado en mucho tiempo", añade otro.

Algunos de sus seguidores están seguros de que este lanzamiento se trata del remix de Te Suelto El Pelo de Yandel. De hecho, son muchos de ellos los que coinciden en esta idea. ¿Estarán en lo cierto? Tendremos que esperar para saberlo. Lo que está claro es que va a dar de qué hablar en las plataformas digitales como ya es tradición en la discografía del colombiano.

Feid en España

Los fans españoles del Ferxxo están de enhorabuena. Su artista favorito estará en Madrid y Barcelona el 2 y 9 de julio, respectivamente. El WiZink Center y el Palau Sant Jordi acogerán al artista, que se ha convertido en un referente de la escena de la música urbana a nivel internacional. ¡Nadie quiere perderse el show que tiene preparado!

Y es que temas como Yandel 150, Hey Mor, Feliz Cumpleaños Ferxxo, Chorrito Pa Las Animas y Normal han arrasado en las plataformas, convirtiéndose en algunas de las indiscultibles que no pueden faltar en las playlists de millones de usuarios.

Y tú, ¿estás emocionado/a por escuchar nueva música del Ferxxo?