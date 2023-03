Rosalía hace historia en los Billboard con uno de sus looks más extravagantes hasta la fecha

Ayer tuvieron lugar los premios Premios Billboard Women in Music Awards 2023. Este evento se ubicó en Los Ángeles. La ciudad californiana se puso de gala para ofrecer una cita muy especial que reunía a las caras más reconocidas de la música. Entre estos rostros, no podía faltar la estrella española Rosalía. Como acostumbra, la Motomami nos dejó el look más sorprendente de la noche.

La artista recibió el premio Billboard a Productora del año. Un galardón que la convierte en la primera artista en conseguirlo y que se suma a su larga lista de éxitos dentro del mundo de la música. "Todavía hay escepticismo acerca de que una mujer pueda ser artista, cantante, productora y compositora al mismo tiempo. Para mí, estas disciplinas no son excluyentes", explicaba la catalana.

Rosalía en los Billboards Awards / Getty Images

Al recoger el premio, Rosalía nos sorprendió con su outfit, un look que llevaba al límite las transparencias. Una estética atrevida a la altura de muy pocos, un jersey de cuello vuelto cropped con mangas extremadamente largas, que dejaba visible parte de sus pechos. La pieza inferior eran unas bragas negras cubiertas con una tela transparente con pedrería negra. Para los pies, continuó con la estética negra y llevó unas botas altas de este color. Además, llevó un maquillaje y peinado recogido sencillo.

Además de la ropa, Rosi ha sido viral por su discurso. En él, hizo especial hincapié en la dificultad que tiene la producción y lo sacrificado que es. "El trabajo de un productor es un trabajo en la sombra, no es muy divertido... son 15 horas al día trabajando en un sonido. Viene del amor y la obsesión y es por eso por lo que te quedas en esa pequeña habitación sin ventanas mientras todos los demás viven la vida y hacen cosas normales" Explicó al recibir el galardón. Además explicó un poco sus inicios en esta materia. "Cuando empecé en la música, no tenía ni idea de lo que era producir. Con el tiempo aprendí y ahora no puedo imaginar otra forma de hacer mi música que no sea producir". El momento más viral de la gala llegó cuando pronunció públicamente su admiración por una de sus cantantes favoritas: "Lana del Rey, te amo".

Rosalía es un icono internacional y va a seguir haciendo historia dentro y fuera de los escenarios. Desde LOS40 queremos darle nuestra más sincera enhorabuena por el premio Billboard a Productora del año.