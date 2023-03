IlloJuan confiesa cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria

Se ha convertido en uno de los strearmers más queridos del panorama. IlloJuan, o Juan Alberto para los amigos, es un joven malagueño que acumula más de 3,1 millones de seguidores y 45.000 suscriptores en Twitch, 1 millón en Instagram y 1,5 millones en Youtube, entre otras plataformas.

Su éxito es imparable, y prueba de ello está, entre otros, en la acogida que ha tenido su visita a La Resistencia el pasado 2 de marzo. El malagueño llegaba al plató del programa de David Broncano con la naturalidad que le caracteriza y dispuesto a ser más sincero que nunca.

De hecho, no dudó ni un segundo en responder a la pregunta de cuánto dinero tiene en el banco, explicando además la razón por la que tiene acumulada dicha cifra. "A mí el dinero me da un poco de respeto. [...] Se te puede ir la olla. El dato, ahora mismo, que esto te va a sonar... porque teniendo en cuenta los suscriptores, que no es poco dinero, es una p*ta barbaridad, pero te va a sonar a poco. Ahora mismo hay 200.000 euros", confiesa Juan.

"Lo enseñaría pero no tengo cobertura aquí. De verdad que no me va. Porque me gasté un pastón hace muy poco", continúa. Juan ha confesado que ha adquirido recientemente una casa.

Cuando le va bien a gente como @illojuan, poco me parece el dinero que tenga. pic.twitter.com/rRt4MRAKdq — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 2, 2023

Sobre el sexo

Otra de las grandes preguntas del programa es la pregunta sobre cuántas relaciones sexuales ha mantenido en los últimos días. El streamer asegura que han sido "pocas", ya que él se encuentra entre Fuengirola (Málaga) y Madrid, que es donde reside su chica Masi. "En los últimos 30 días habrán sido siete u ocho veces. Tranquilito. Lo que se ha podido", confiesa.

El paso de IlloJuan por La Resistencia no ha decepcionado a nadie. Y es que si ya contaba previamente con un ejército de fans que lo siguen en cada plataforma y red social, ahora el joven malagueño se ha ganado el cariño de todos aquellos que no se perdieron el programa de La Resistencia de este jueves y que desconocían su existencia.

