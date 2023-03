Chris Pine resuelve de una vez por todas el drama del escupitajo de Harry Styles

Pasarán los años y se seguirá hablando del supuesto escupitajo de Harry Styles a Chris Pine durante la premiere en Venecia de Don't you worry, darling (No te preocupes, querida). Y todo pese a que ambos actores / artistas han negado por activa y por pasiva que hubiera pasado nada.

El último en hacerlo durante una reciente entrevista en este mismo mes de marzo ha sido el propio Pine quien ante la revista Squire ha dejado claro que el viral se fue de las manos y que en ningún momento sucedió nada de lo que se especuló.

"Harry no me escupió. Harry es un tipo muy, muy amable. No tenía idea de lo que sucedió cuando cogí el vuelo de vuelta a casa hasta que mi publicista me mostró todo lo que se había armado. Y se ve, de hecho, como si Harry me escupiera. Pero él no me escupió" ha vuelto a explicar el intérprete.

Y decimos ha vuelto a explicar porque en su día a través de su agencia de representación ya firmó un comunicado en el que desmintió todas las teorías de lo que decían que había sucedido durante esa premiere: "Esta historia es ridícula, una invención y el resultado de una ilusión online que es claramente engañosa y da pie a una especulación tonta. Para aclarar, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre esos dos hombres, y cualquier sugestión de lo contrario es un intento descarado que simplemente no existe".

La coincidencia entre los gestos de Harry Styles y el hecho de que Chris Pine dejara de aplaudir como si algo hubiera pasado también tiene una explicación de labios de uno de los implicados: "Se inclinó y creo que dijo: 'Son solo palabras, ¿no?'. Porque teníamos esta pequeña broma. Todos tenemos jet-lag, todos estamos tratando de responder a estas preguntas. A veces, cuando estás haciendo estas cosas de prensa, tu cerebro se confunde y empiezas a hablar tonterías. Y teníamos una broma: 'Son solo palabras, hombre'".

El "caso escupitajo" o "spitgate" (curiosamente siempre queda más cinematográfico en inglés) parece quedar cerrado hasta que dentro de un tiempo alguien vuelva a agitar el avispero y tengamos nuevas teorías conspiratorias sobre lo sucedido. ¿O acaso ya están en el ajo Chris Pine y Harry Styles? ¡Ahí lo dejamos!