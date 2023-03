Muere Steve Mackey, bajista de la banda Pulp, a los 56 años

Steve Mackey, bajista de la banda británica Pulp, ha muerto este jueves a los 56 años, tras pasar unos meses ingresado en el hospital.

La encargada de comunicar la noticia ha sido su esposa Katie Grand, quien, en una publicación de Instagram, ha escrito: "Después de tres meses en el hospital, luchando con todas sus fuerzas y determinación, estamos conmocionados y devastados por habernos despedido de mi maravillosos y hermoso esposo, Steve Mackey. Steve murió hoy, una pérdida que nos ha dejado a mí, a su hijo Marley, a sus padres Kath y Paul, a lsu hermana Michelle y a muchos amigos con el corazón roto".

"Steve era el hombre con más talento que he conocido, un músico, productor, fotógrafo y cineasta excepcional. En vida, fue adorado por todos aquellos cuyos caminos cruzó en las múltiples disciplinas creativas que conquistó. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todo el personal del NHS que trabajó incansablemente para Steve. Se le extrañará más allá de las palabras", señaló su mujer.

Sus compañeros de Pulp también han querido rendir homenaje a "su querido amigo", que se había unido al grupo a finales de la década de los 80, y han compartido a través de su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece el músico escalando en los Andes durante un tour por Suramérica en 2012.

"Tuvimos un día libre y Steve sugirió que fuéramos a escalar a los Andes. Así lo hicimos. Y fue una experiencia completamente mágica. Mucho más mágico que mirar la pared de la habitación del hotel todo el día (que es probablemente lo que habría hecho de otra manera). Steve hacía que las cosas ocurrieran, tanto en su vida como dentro de la banda. Nos gustaría mucho pensar que ahora ha regresado a esas montañas para la siguiente etapa de su aventura. Buen viaje, Steve. Esperamos ponernos al día contigo algún día. Todo nuestro amor", escribe el grupo liderado por Jarvis Cocker.

Pulp es una banda de rock inglesa formada en Sheffield a finales de los años 70 y a la que Steve se unió en 1989, empezando así a contribuir en el tercer álbum del grupo, Separations. Más tarde participó en todos sus discos de estudio, incluidos Different Class y His 'n' Hers, considerados entre los trabajos más relevantes del britpop durante la década de 1990.

La banda paró su actividad en 2002, aunque regresó a los escenarios en 2011 y 2012, y publicaron su último álbum en 2013.

Pulp en 1998. De izquierda a derecha: Mark Webber, Nick Banks, Jarvis Cocker, Steve Mackey, Candida Doyle. / Martyn Goodacre/Getty Images

Pulp tiene programada para este año una gira de reencuentro, pero hace unos meses Mackey anunció que no participaría en esta nueva gira. "Estoy excepcionalmente orgulloso de toda la obra que hemos creado juntos. Sin embargo, he decidido continuar con el trabajo en el que estoy involucrado: proyectos de música, cine y fotografía", afirmó.

Steve Mackey también logró un gran reconocimiento en la industria de la música por ser productor de álbumes de artistas como M.I.A., Florence + the Machine, The Long Blondes y Arcade Fire.