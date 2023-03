U2 estrena 'Beautiful Day', nuevo adelanto del álbum 'Songs of Surrender'

A principios de año conocíamos que el nuevo proyecto musical de U2 ya tenía nombre, apellidos y fecha de nacimiento: la banda irlandesa confirmaba que Songs of Surrender era el título de su nuevo trabajo, una colección de 40 de sus icónicas canciones, regrabadas y reinterpretadas y que se publicará el próximo 17 de marzo de 2023, trabajo que celebra, además, los 40 años de la banda irlandesa.

Este nuevo álbum no solo completa una trilogía con sus últimas obras, Songs Of Innocence (2014) y Songs Of Experience (2017), sino que sirve de complemento a Surrender: 40 canciones, una historia, la biografía publicada por Bono en 2022.

Hoy, la banda de rock alternativo de Dublín compuesta por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., ha presentado un nuevo adelanto del que será su próximo álbum. Se trata de la reinterpretación de su clásica Beautiful Day, canción que fue publicada, en el año 2000, como sencillo del décimo álbum de estudio de la banda, All That You Can't Leave Behind.

Beautiful Day (Songs Of Surrender)

Además del lanzamiento de hoy, ya se conocen tres singles previos de Songs Of Surrender: Pride (In The Name Of Love),With Or Without You y One.

En Songs Of Surrender, que ha sido producido por The Edge, vamos a revivir algunas de las canciones más célebres de sus más de 40 años de carrera, pero con una interpretación renovada, cada una de las cuales ha sido registrada de manera completamente nueva, con arreglos inéditos y, en algunos casos, letras modificadas.

El álbum fue anunciado después de que su guitarrista The Edge enviara a 40 fans una carta en la que sugería que la banda estaba trabajando en un nuevo proyecto. En ella, el músico recordaba que muchas de las canciones más conocidas de U2 "fueron escritas y grabadas cuando éramos unos chavales", por lo que han cambiado con el paso de los años hasta "significar algo bastante diferente ahora para nosotros".

Listado de canciones de Songs Of Surrender

Las 40 canciones recién grabadas se presentan en cuatro álbumes separados, cada uno bajo el nombre de un miembro de la banda.

Cara 1 – The Edge

1.One

2. Where The Streets Have No Name

3. Stories For Boys

4. 11 O'Clock Tick Tock

5. Out Of Control

6. Beautiful Day

7. Bad

8. Every Breaking Wave

9. Walk On (Ukraine)

10. Pride (In The Name Of Love)

Cara 2 – Larry

1. Who's Gonna Ride Your Wild Horses

2. Get Out Of Your Own Way

3. Stuck In A Moment You Can't Get Out Of

4. Red Hill Mining Town

5. Ordinary Love

6. Sometimes You Can't Make It On Your Own

7. Invisible

8. Dirty Day

9. The Miracle Of Joey Ramone

10. City Of Blinding Lights

Cara 3 – Adam

1. Vertigo

2. I Still Haven't Found What I'm Looking For

3. Electrical Storm

4. The Fly

5. If God Will Send His Angels

6. Desire

7. Until The End Of The World

8. Song For Someone

9. All I Want Is You

10. Peace On Earth

Cara 4 – Bono

1. With Or Without You

2. Stay

3. Sunday Bloody Sunday

4. Lights Of Home

5. Cedarwood Road

6. I Will Follow

7. Two Hearts Beat As One

8. Miracle Drug

9. The Little Things That Give You Away

10. 40

Documental de U2 en marzo

El mismo día del estreno del nuevo disco, el viernes 17 de marzo, la plataforma Disney+ estrenará el documental Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming, con David Letterman. La película muestra a David Letterman, conocido presentador estadounidense, que, en su primera visita a la capital irlandesa, pasará buenos ratos con Bono y The Edge, vivirá la experiencia de Dublín y además se unirá a los dos músicos de U2 en un concierto único y distinto a los que han hecho anteriormente.