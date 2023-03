Marshmello innova junto a Manuel Turizo en ‘El Merengue’

Marshmello lo ha vuelto a hacer. Se ha convertido en uno de los protagonistas de las plataformas digitales con un nuevo lanzamiento. Esta vez se une a Manuel Turizo y ambos traen El Merengue, un tema que rinde homenaje al merengue-electrónico de los 2000s.

Ya adelantó el DJ en Times Square de Nueva York que se avecinaba algo. Su casco apareció en el metro y en las calles más concurridas de la ciudad y cuando el reloj marcó las cinco de la tarde, se levantó para anunciar que el colombiano le acompañaba en el siguiente hit.

Las redes se llenaron de mensajes de emoción por escuchar lo nuevo de estos dos artistas, y no ha decepcionado para nada. El DJ y el referente de lo urbano se unen en esta canción que pone a bailar a cualquiera. Además, fue compuesta por los propios Manuel y Marshmello junto a Edgar Barrera, Julián Turizo, Miguel Andrés Martínez Perea, Carolina Isabel Colón Juarbe, Nicolás José Cotton y Juan Diego Medina Vélez. La producción ha estado en manos del DJ, Nico Cotton, Slow Mike y Edgar Barrera.

Pero eso no es todo. El tema llega acompañado de un videoclip dirigido por Chadrick Preuss y Sandeep Vadlamudi, quienes se han encargado de mostrar a Turizo recordando a su ex justo antes de encontrársela en una discoteca. Pero el colombiano se acerca a ella y bailan con pasión al ritmo del merengue electrónico de la canción. Pero lo que no queda claro es de si ocurre de verdad o forma parte de la imaginación del artista. Su amigo Marshmello le consuela y abandonan el club nocturno.

El Merengue es el sucesor de Numb, el último tema que Marshmello lanzó con Khalid y que alcanzó el tercer puesto de la lista US Hot Dance/Electronic Songs de Billboard. Ahora, y teniendo en cuenta el éxito de La Bachata de Turizo, ambos unen fuerzas para convertirse en los nuevos protagonistas de las fiestas. ¿Ya has escuchado El Merengue?