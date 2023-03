Lola Índigo muestra las imágenes de la despedida de soltera de Lele Pons que cumplió con todos los tópicos

“Si esto fue el adelanto no me imagino la combi completa. Una vida plena de felicidad es lo que te deseo amiga. A vos y a @guaynaa 🤍 los amo. Te amamos @lelepons full❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥🤍🤍🤍🤍🤍🤍 dress code: glitter and glam”, escribía Stef Roitman sobre la despedida de soltera de Lele Pons.

La influencer y cantante venezolana está a punto de casarse con Guaynaa después de que el portorriqueño, con ayuda de Steve Aoki le pidiera matrimonio en el último Tomorrowland.

Antes del gran día, Lele se ha regalado un fiestón con sus amigas, entre las que se encontraba la mujer de Ricky Montaner que no dudaba en compartir algunas imágenes que nos dejan claro que no se lo pasaron nada mal.

Tópicos

Fiestón en Miami donde se cumplieron todos los tópicos de una despedida de soltera. Las amigas fueron con la novia en una limusina donde no dejaron de escuchar sus canciones. Y es que, entre las invitadas había varias cantantes como Lola Índigo, Tini o Elena Rose. Seguro que no faltó Abajito, la colaboración de la novia con su chico.

La novia fue vestida para la ocasión y como previa a su gran día, con una blazer blanca de pronunciado escote que combinó con un mini crop top, unos pantalones cortos y un velo a la altura de los hombros.

De esa guisa hizo un poco de pole dance, montón en un toro mecánico o se tiró en una piscina de bolas. Y es que no faltó de nada, tampoco la presencia de strippers que bailaron frente a la novia y sus invitadas mostrando sus movimientos más sensuales.

Aunque, sin duda, uno de los momentos más divertidos fue la piñata con forma de pene. Lola Índigo lo intentó, pero era muy dura para ella. Fue Lele Pons quien le puso ganas y fuerza y acabó rompiéndola. “Mami, voy de camino, con la piñata portorriqueña”, le mandaba su chico en un mensaje.

Intercambio de regalos

También hubo regalos. La cantante española le llevó un mantón de manila rojo que no dudó en ponerse al grito de: “Viva España, coño”. Por cierto, que también estaba Lola Lolita, su inseparable amiga de estos últimos días.

Ella también ha compartido algunas imágenes que nos ayudan a hacernos una idea del buen rollo que hubo en la fiesta.

La novia también regaló a sus invitadas una pulsera grabada con una frase especial para cada una de ellas. Y sus vídeos demostraron que lo de la piñata se le dio mal a la mayoría de las chicas.

Ya más de una ha declarado que no tiene novio para casarse, pero que quiere una fiesta de despedida como la suya.