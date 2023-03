40 cosas sobre Munic HB, por Munic HB

Pico y Pala. Así se titula la canción con la que Munic HB se presentó al mundo en 2022 y, desde entonces, su fama ha ido repartiéndose por todos los rincones del planeta. Al ritmo del hip hop y rap, el joven ya es uno de los artistas revelación de la escena española. Une ritmos como el trap experimental, agrobeat, hip hop y dembow.

En LOS40 Urban hemos querido conocer más sobre este artista que ya se ha convertido en talento Up Next de Apple Music en España y que llama la atención de cada vez más oídos en todo el mundo. Éstas son 40 cosas sobre Munic HB:

1. Nombre completo: Manyang Darboe.

2. Año y ciudad de nacimiento: 2002 - Sabadell.

3. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Las batallas de Rebdull que mi hermano ponía en casa, que aunque al principio no, me acabaron gustando.

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Cuando hubo gente que queria apostar por míy me hizo ver que podía ser algo más que un hobbie.

5. La canción que te hubiese gustado componer: Roddy Ricch - High Fashion.

6. Un género musical en el que nunca te adentrarías: Rock.

7. Un artista y/o una artista favoritos: Roddy Ricch, J Hus, Travis Scott.

8. La música que escuchabas en casa de pequeño: Bob Marley.

Munic HB, artista revelación de la escena de la música urbana / @JUSTJUNJI

9. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: Helicopter - J Hus.

10. La que odies escuchar ahora mismo: Sofrito.

11. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: Bad Gyal.

12. ¿Es un sueño o una realidad? Es un objetivo.

13. El músico que está en tu agenda de contactos: LEÏTI.

14. Si no fueses cantante, serías… bailarín.

15. La música para ti es… un mundo tan real que se vuelve intangible.

16. Un hobby o un deporte favorito: fútbol americano.

17. ¿Por qué Munic HB? Porque todo el mundo decia mi nombre mal y decidí yo ponerme Munic.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: el concierto en las fiestas de La Merce y el concierto en el Wizink de Duki.

19. Lo que dirías al pequeño Munic HB: que nunca pierda su esencia y se rodee de gente que le aporte en la vida.

20. La red social que más te engancha: Instagram.

21. La red social que más pereza te da: Twitter.

22. Algo que NO soportas, que te pone enferma: cuando se me pone la voz mal.

23. Una frase que repitas mucho: I'm just trying to be different al resto.

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: que estudio óptica.

25. Una película que te encante o te defina: Las crónicas de Narnia.

26. Algo que se te dé fatal: producir.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionada: Manywells.

28. Tu personalidad: extrovertido.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: El primer día que nevó en mi ciudad.

30. Un juguete (o juego) de infancia: un muñeco de Elmo que bailaba.

31. Lo que echas de menos: jugar a Fútbol Americano.

32. Algo de lo que te arrepientas: no me arrepiento de nada.

33. Tu palabra favorita: sinseite.

34. Una manía: tocarme la nariz cuando estoy nervioso.

35. Tatuajes: no.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): es confidencial.

37. ¿De cuál de tus canciones te sientes más orgulloso de haber creado? Mundial.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo tema, sería… Jungle.

39. Pista de lo próximo que traes. Si es colaboración, pista del artista: lo he mencionado en este cuestionario.

40. Si no fueses Munic HB y te lo encontrases, ¿qué pensarías de él? Que es un bacano.