Milky Chance regresa con nuevo disco y una discotequera ‘Living in a Haze’ El dúo alemán edita su próximo álbum el 9 de junio de 2023. Así suena su primer single

Clemens Rehbein y Phillipp Dausch, aka Milky Chance, en una imagen promocional. / Anthony Molina. Imagen cedida por Be the One Media