Hayley Williams (Paramore): “Espero que ninguna mujer joven experimente la mierda que yo tuve que pasar”

Parar un tiempo para volver mejor y más fuerte. Con este lema subyacente regresaba Paramore tras casi cinco años alejados de los escenarios. El trío de power rock estadounidense editaba el pasado mes de febrero This Is Why, un disco que está poniéndolos de nuevo en el foco de la industria y que, en sus propias palabras, ha sido "el más aterrador". ¿Por qué?

Hace cinco años de su anterior trabajo discográfico, After Laughter (2017), con el que giraron todo el año siguiente. Después vino un "necesario" descanso, como explica el grupo.

Con motivo de este lanzamiento, la banda ha concedido algunas entrevistas en las que han podido reflexionar sobre este trabajo, el tiempo de hiato, situaciones de discriminación, así como el momento de presión en el que llega. En declaraciones a NME, el guitarrista de la banda, Taylor York, reconocía que "este es el disco más aterrador que jamás hayamos hecho”, y continúa: “siempre hemos tenido esta mentalidad de perdedores, pero cuando nos tomamos un descanso, más gente descubrió nuestra banda. Los streamings subieron. Siento esa presión más que nunca". La expectativa ha sido lo que más ha retrasado que volvieran: "Hay mucha más gente esperando que la última vez que hicimos esto”, aclaraba.

La banda, que echó a anda hace más de veinte años en un ambiente mucho más conservador, ha tenido una evolución constante hacia postulados más progresistas. Y cuando la periodista Érica Campbell le pregunta a su líder Hayley Williams por algunos de sus alegatos por una escena rock más sana e inclusiva, ella lo tiene clarísimo: "Espero que ninguna mujer joven experimente la mierda que yo experimenté”, dice. “Cuando éramos adolescentes, el camino a seguir era ser duro todo el tiempo. Toda nuestra escena estaba tratando a las mujeres como una mierda y cualquier cosa que no fuera masculina”.

Sobre 'This is why'

En septiembre de 2022 llegaba This is why, el cañonazo que daría título al disco y que está consiguiendo conectar con una audiencia masiva por la urgencia de sus acordes y, sobre todo, por el mensaje que encierra, ese bucle que genera la frustración de vivir bajo el escrutinio constante.

La banda liderada por Hayley Williams ahora junto a Zac Farro (batería) y Taylor York (guitarras), facturaba un álbum más elegante y refinado que los predecesores, muestra una madurez compositiva brutal, y sobre todo, una creatividad propia de unas mentes despejadas, tras un descanso "necesario", como ha dicho el grupo a NME.

This is why llega con unas melodías muy curradas que recuerdan a los mejores temas de rock de los noventa y principios de los dosmil, momento de eclosión del pop rock a nivel mundial. En su disco, hay destellos de bandas como Bloc Party, The Strokes e incluso Franz Ferdinand. También encontramos delicias post punk, pistas más ácidas y resplandecientes como C'est Comme Ça. En The News, la banda suelta su rabia contra la sobrecarga informativa e insta a apagar las noticias.

En sus letras hay amor y también problemas cotidianos de gente de treintaitantos, como el paso del tiempo como en Running Out Of Time, sobre la que Williams reflexiona en esta misma entrevista: "Pensar en el futuro me da ansiedad y pensar en el pasado me entristece". Esa anticipación tóxica y esa nostalgia es, quizás, una reflexión compartida por muchas personas de su generación. Cierran el disco con Thick Skull, un tema oscuro sobre el dolor y el final (el de las cosas y el de las personas, o sea, la muerte) y con unas guitarras y una melodía muy grunge que recuerdan a Nirvana.