La semilla de las ‘flowers’ de Miley Cyrus: los tres estilos que la han llevado a ‘Endless Summer Vacation’

¡Me rechicuelo, me rechicuelo, con lo que me gusta a mí Miley Cyrus! La estrella estadounidense lleva tres lustros escribiendo la historia del pop. Lo ha hecho desde todos los ángulos, de todas las formas y tocando todo tipo de géneros musicales. Con peluca rubia, subida a una bola de discoteca o chupando un martillo... ¡todo lo que hace o dice la artista forma parte de la historia del pop!

Este 2023, a sus 30 años recién cumplidos, Miley Cyrus ha vuelto a hacer historia. Lo ha hecho de la mano de Flowers, el primer single de su esperadísimo octavo álbum de estudio, Endless Summer Vacation. El tema se ha convertido en la canción que más rápido ha alcanzado las 600 millones de reproducciones en Spotify. ¡Una auténtica barbaridad! Y no nos extraña: Miley ha conseguido una canción pop con la que miles de personas se han sentido identificadas.

Teniendo en cuenta las cifras que está manejando con Flowes, Endless Summer Vacation —que sale el próximo 10 de marzo en todas las plataformas— podría convertirse en su mejor debut musical. La cantante ha vuelto al pop más puro y le está funcionando. Pero Miley, con sus últimos tres trabajos, ha demostrado ser una de las artistas más versátiles de su generación, experimentando con todo tipo de estilos y regalándonos grandes álbumes. Para calentar motores antes de la salida de su nuevo álbum, repasamos los tres últimos álbumes de la estrella. ¡Y es que son una auténtica maravilla!

Younger Now (2017)

Nuestra primera parada en esta máquina del tiempo llega a 2017, cuando la estrella estadounidense dejó de lado su living la vida loca y quiso mostrarse como una artista enamorada del amor. Lo hizo a través de las once cancines que componen Younger Now: el álbum más country de su carrera —aunque todo este sonido seguía recogido por una atmósfera pop— donde una Miley happy flower nos abría las puertas de su corazón (que en ese momento estaba ocupado por Liam Hemsworth en una de sus mil reconciliaciones).

Younger Now es un auténtico regalo para aquellos y aquellas que escucharon su versión de Jolene y de Lilac Wine en bucle —si no sabes a qué sesiones acústicas estoy haciendo referencia quizá no eres tan fan de la estrella y este artículo no es para ti— porque cabe recordar que Miley ha vivido en una casa rodeada de coutry. Su padre, sin ir más lejos, es Billy Ray Cyrus, famoso compositor de este tipo de música.

Miley Cyrus - Malibu

Por supuesto, en este trabajo no podía faltar una colaboración con su madrina: la mismísima Dolly Parton. Lo hace en Rainbowland: una preciosa canción dedicada al colectivo LGTBI que debería ser patrimonio de la humanidad —sí, lo digo— y que tristemente pasó desapercibida.

El álbum nos deja una de las canciones más románticas y cuquis de su carrera: Malibu. Eso sí, quizá ahora, sabiendo cómo terminó su relación, no le haga tanta ilusión cantarla. Mención especial también a ese Younger Now con el que abre el disco. Toda una declaración de intenciones.

She is coming (2019)

En 2019, tras dos años sin lanzar nada, Miley Cyrus volvió de repente, sin previo aviso y con un EP que es una auténtica pasada. She is coming era un reset de su etapa anterior. Como si le hubiese dado al botón de atrás del tamagotchi para borrar toda su era anterior centrada en el country y en el amor, Miley volvía con un trabajo experimental.

Una Miley liberada —no solo de su relación con Liam, también musicalmente— volvía con seis canciones nuevas, donde volvía a demostrar que seguía siendo una de las princesas del pop actuales.

Miley se juntaba con estrellas de la talla de RuPaul en Cattitude. Y es que la cantante tiene un gran don para el sentido del espectáculo —normal, teniendo en cuenta que se ha criado entre focos— y vino a servir. ¡Y menuda forma de hacerlo!

Aunque de este EP se recuerda, sobre todo, la canción de Mother's Daughter, hay que mencionar una de las baladas más bonitas de la carrera de la estrella: Unholy.

Plastic Hearts (2020)

Llegamos a 2020 y a Plastic Hearts. Una Miley con mullet volvió en su etapa más rockera. Influenciada por el sonido de los grupos británicos de los años ochenta y noventa, la estrella estadounidense nos regaló uno de los álbumes más redondos y con sentido de aquel maldito año pandémico.

Un trabajo donde Miley se juntó con grandes estrellas como Dua Lipa en Prisoner o Billy Idol en Night Crawling. Temazos como Midnight Sky o Gimme What I Want demostraron que Miley también tenía alma rockera —aunque su actitud desenfadada y divertida siempre ha sido más de estrella del rock que de princesa del pop— y que su voz era perfecta para este género.

Además, Miley vuelve a enseñarnos de lo que es capaz de hacer en una balada con Angels Like You o Never Be Me. Y es que su voz nos pellizca directamente el corazoncito.

Por supuesto, no podemos hablar de este disco y no mencionar la increíble versión de Zombie de The Cranberries que grabó en directo. Una auténtica joyita musical.

Ahora, Miley vuelve al pop de la mano de Endless Summer Vacation. Lo hace tras haber abrazado otros géneros en los últimos años. Y es que alejarse de tu área de confort ayuda a ver las cosas más claras. Y parece que Miley tiene todo cristalino.