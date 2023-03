Mireya Bravo: “No voy a hacer algo sólo porque pueda vender más”

Mireya Bravo ha estado muy ausente de la escena musical durante estos dos últimos años, sí. Pero no ha estado perdiendo el tiempo ni haciendo otra cosa que no fuera tratarse la voz y las cuerdas vocales para luchar por resurgir de sus cenizas cual ave Fénix y continuar su carrera como artista. Una carrera que comenzó a forjarse en OT 2017 al igual que otros nombres como Aitana, Amaia, Alfred García, Miriam Rodríguez o Ana Guerra.

Del mismo modo, ha estado dándose el lugar que se merece después de pasar por uno de los baches más duros que recuerda —"No se lo deseo ni a mi peor enemigo", nos dice—. Y por eso, para poder soltar lastre de esas piedras que ha ido cargando en su mochila de viaje, la malagueña ha publicado Indestructible, un single que, en sus propias palabras, "lo que he querido contar es que no siempre estamos arriba, en un buen estado de ánimo y que siempre tenemos malos momentos. Yo misma pasé por un mal momento hace ya bastantes años y no ha sido fácil superarlo, pero poquito a poco lo he ido haciendo, con mucho cariño de mi gente".

"Necesitaba sacar esta canción para dejarlo ahí y seguir, porque la vida sigue y no podemos frenarnos. Vida hay una para estar mal tanto tiempo... Y si alguien se ha encontrado en la misma situación que yo, para demostrar que también puede salir, que todos somos indestructibles y se nos olvida querernos, mimarnos y decir: 'yo puedo y voy a tirar pa'lante'", añade en su encuentro con LOS40.

Mireya Bravo - Indestructible

Pero además de este sencillo, Mireya nos ha hablado de una importante decisión que tomó el pasado verano: firmar nuevamente por una discográfica, en este caso, Air Music Group. "Cuando me lo propusieron, sinceramente tenía un poco de miedo. No quería volver a pasarlo mal. Eso de que que te digan una cosa y luego no se haga... Te frena. Entonces, por un lado, —yo, que me muevo por sensaciones— me decía a mí misma que dijera que sí, que iba a salir todo bien; pero por otro lado, como tenía ese miedo de haberlo pasado tan mal, no quería volver a pasar por ahí. Yo lo dejé bastante claro, ellos también fueron muy claros conmigo y, a día de hoy, estoy súper contenta. Me cuidan mucho, me tratan muy bien y, al fin y al cabo, somos un equipo; y somos uno, que también es lo que importa, que haya buen ambiente entre nosotros", destaca.

Una de las principales diferencias que se ha encontrado con respecto a otras compañías con las que ha trabajado, también porque ella lo ha exigido antes de firmar es poder "estar presente tanto en la composición como en la producción", aunque no entienda tanto de este último proceso. "La experiencia personal previa que yo tuve fue directamente hacer el disco (Tu Reflejo) y estoy súper agradecida porque gracias a ellos lo tengo y me escucha un montón de gente, pude hacer firmas de discos, etc., pero después de terminar mi relación contractual hice dos temas por mi cuenta y estar ahí, en el proceso creativo, que te pregunten "si te gusta, si no; si te apetece o no te apetece era algo que yo no tenía antes, por ejemplo", afirma.

Su no colaboración con India Martínez y otros obstáculos

En 2020, los fans de Mireya se volvieron locos de contentos al conocer la noticia sobre una colaboración entre su cantante favorita e India Martínez. Sin embargo, los meses se fueron sucediendo y, tres años después, lo único que sabemos es que se planeó, pero no se llegó a grabarse. ¿Qué pasó finalmente para que no se produjera? "Yo sé lo mismo que tú. No te puedo explicar, porque si es verdad que me dijo que estaba súper atareada y es normal —debe tener un montón de trabajo— pero que lo tenía ahí pendiente... pero se quedó ahí, entonces no sé. No hemos vuelto a hablar. Tiene un montón de trabajo y al final las cosas tienen que fluir... Yo la verdad me quedo con el haber cantando con ella, que me encantó fue una experiencia espectacular, incluso lo cercana que fue en plena pandemia de COVID. Y... que se hace más adelante, de lujo", relata la andaluza.

Y, aunque el mundo no se acaba por no hacer una de tus colaboraciones soñadas, tu pasión por dedicarte a la música puede terminar si solo pareces encontrar obstáculos en el camino. En el caso de Bravo, ella indica que el "el detonante de que yo lo pasara tan mal fue el tener prevista una gira y de repente no tenerla. El hecho de que no me dieran trabajo y anularme, por así decirlo, y eso es lo peor. Me dijeron que no se vendían las entradas y si tú tienes acceso a la ticketera puedes ver si se venden o no, pero yo ahí no entro... Porque ni me gustan los follones ni los malos rollos... Si tuvo que pasar pasó, he aprendido mucho, porque de todo se aprende", explica, quitándole importancia a lo que ocurrió en el pasado para centrarse en el ahora: "lo que me importa es cómo estoy hoy en día, dónde estoy, lo que estoy haciendo y cómo soy, que soy feliz y ya está", sentencia.

Si nos ponemos a soñar, queremos llenar estadios, pero yo soy feliz igual trabajando de la música en salas pequeñas

En esa perseverancia o tozudez, según se mire ["Soy muy cabezona"], por seguir en la vocación que le encanta, "jamás me plantée seriamente abandonar mi sueño de ser cantante, pero sí se me pasó por la cabeza, como al 5%, porque era un inconveniente detrás de otro. Piedra que me encontraba en el camino, más me enterraba y más me enterraba... (resopla) Era frustrante, no parecía levantar cabeza. No terminaba de una cuando me venía otra y ha sido bastante duro. Vino la pandemia y otra vez a volver a empezar, con Pídeme llegó la segunda ola y otra vez lo mismo. Finalmente, estoy aquí gracias a la ilusión y las ganas que me han mantenido en el foco. Luchar por mis sueños porque es lo que quiero. Si nos ponemos a soñar, queremos llenar estadios y todo lo que quieras, pero yo soy feliz igual trabajando de la música en salas pequeñas. Yo voy a estar para todo el mundo, ya sea para 1.000 personas como para dos; voy a estar para ellos".

Cómo ha sido trabajar con Gonzalo Hermida

Gonzalo Hermida es uno de los compositores de Indestructible y su intérprete ha estado encantada con su labor: "Trabajar con Gonzalo ha sido muy guay. Es un tío que da muy buen rollo. No sé si hemos conectado porque los dos somos andaluces, pero parecía que nos conocíamos de toda la vida y me entendió a la primera. Le expliqué lo que quería y cómo lo quería contar y lo ha calcado totalmente. Él, además, me dijo que se sentía reflejado entonces le fue más fácil componerla, pero muy guay. Yo espero trabajar más veces con él"

Destino: ¿Benidorm Fest 2024?

A pesar de haber trabajado juntos, Mireya no le ha preguntado por su experiencia en el Benidorm Fest 2021, pero... ¿estaría abierta a presentarse en un futuro? Ella dice que "Participar en Benidorm Fest son palabras mayores, pero nunca digas nunca. Por qué no, es una gran puerta que se abre y muchos de mis fans me lo dicen, también desde la prensa me lo preguntáis. Entonces, a lo mejor eso es una señal".

Como artista afín al flamenco, no hemos podido evitar descubrir qué opina sobre Ea Ea de Blanca Paloma, nuestra candidata para Eurovisión 2023. "Pienso que es una propuesta interesante, muy de nosotros, española por así decirlo. Y espero que lo disfrute muchísimo y que no piense en si va a quedar má arriba o más abajo, tanto ella como todos los que se han presentado, que no todo el mundo llega ahí y lo importante es divertirse", contesta.

Lo que viene para los fans de Mireya Bravo

Entre sus planes a medio y largo plazo, encontramos que su idea es "ir single a single" hasta "sacar un disco con el que ser totalmente yo —ver a la Mireya más auténtica, honesta y real—, tanto en composición como en producción. No voy a hacer algo solo porque pueda vender más". De acuerdo con lo que hemos podido saber, la fecha de lanzamiento del álbum no estaría del todo prevista para este 2023.

Con respecto al número de canciones, este "no está estimado todavía, pero en torno a 11, como Tu Reflejo. Y en cuanto a colaboraciones, sí podría haber; estoy preguntando a mi gente con quién le gustaría y apuestan muy fuerte: Manuel Carrasco, Pastora Soler, Vanesa Martín, Pablo Alborán, Ana Mena...

Lo más inminente: "Ahora vamos a trabajar con un productor muy guay que no me dejan revelar; solo puedo decir que es un joven madrileño con muchísimo talento. El camino que le queda por recorrer es impresionante y ha trabajado con grandes artistas... Es un fiera". ¿Apuestas?