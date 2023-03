5 discos para 5 recetas de Ale Agulló, ‘cara cuadrada’ en TikTok

Ale Agulló, más conocida como ‘cara cuadrada’ en redes sociales es una influencer veinteañera que tras la pandemia y su crecimiento de seguidores se dio cuenta de que podía haber un futuro en su nueva vocación.

Junto a su madre, La Chelo, ha hecho reir a millones de seguidores con sus vídeos llenos de sentido de humor y con sus recetas de cocina.

Tanto le gusta su papel de chef que acaba de publicar Recetas para independizarte sin morir (de hambre) en el intento, un libro donde recoge los platos que suelen hacer en casa y los clasifica en distintos niveles según su dificultad (resaca, perezoso, tentadora, MasterChef o Thermomix) y según el dinero que tengas en el bolsillo (rica, proletaria, pobre o rata).

Pero si hay algo que le falta al libro es una buena playlist para cada una de las recetas, y por eso, le hemos pedido algunas sugerencias para que nuestros platos, si nos decidimos a hacerlos, los hagamos a buen ritmo. Hemos seleccionado cinco de sus recetas y ella les ha puesto música.

Arroz blanco al estilo de La Chelo. Nivel perezoso. Ideal para esa quedada de amigas en la que hay 90% de rajar y 10% de temas neutros

Es uno de mis platos más especiales porque es uno de los primeros que empecé a hacer. No te nía ni idea de hacerlo y tuve que hacerlo varias veces para superar al de La Chelo. Te juro que no es fácil. Como es algo suyo y mío le metería el disco de Bruno Mars. Nos gusta mucho estar en casa sin hacer nada y ponernos en la tele ponernos conciertos en vivo y lo hacemos desde que soy pequeñita. Siempre me ponía los de Bruno Mars que me encanta. Hizo una gira y no venía a España y nos fuimos a Viena a verle. Todo lo que sea viajar y ver a un artista que nos guste, pues mira.

Ensaladilla rusa a ‘Lo Chelo’. Nivel MasterChef. Ideal para cualquier momento.

La ensaladilla rusa que haceos siempre en verano. Nos encanta, siempre se la pido cuando estamos en la piscina, le pido que la haga porque me muero por probarla. El disco que le metería es uno de Rihanna porque, no sé por qué, me recuerda a verano, amigos, buen rollo, piscina. La vi en la Super Bowl y me gustó mucho porque tenía ganas de verla, pero esperaba muchísimo más de ella. Pero aun así no dejo de sorprenderme porque ella me encanta.

Huevos fritos con pimentón, ajos y patatas fritas. Nivel Tentadora. Ideal para intentar que el mundo parezca un sitio menos de mierda.

Esto plato lo hacíamos un montón en casa. Cuando mi madre dice, ‘no me apetece cocinar’ y voy yo a verla. Le digo que me haga huevos fritos con patatas y pimentón porque me encanta y me enseñó también a hacerlo. A este plato yo le metería algo de Beyoncé. Me gusta mucho porque la he mamado desde que he sido pequeñita y la he seguido un montón. De hecho, quería comprar entradas ahora para el concierto que hace en Barcelona, pero no he podido porque son demasiado caras.

Carbonara para ratas. Estilo resaca. Ideal para explicar a tus amigos lo que es una carbonara de verdad.

Esto surge porque, al principio, yo no sabía hacer carbonara y dije, ‘así es como seguramente la hará la gente’ y la hacía así. Es típica receta que hago en casa cuando no me apetece hacer nada. Y le pondría cualquier tema que tuviera en mi playlist de reguetón. En mi playlist puedes encontrar de todo, lo mismo Hannah Montana como Karol G.

Costillas BBQ al horno. Nivel Thermomix. Ideal para hacer un plan para dominar el mundo.

Esta receta la hacemos mi madre y yo un montón porque salen increíbles y sí o sí, habría que poner un disco de Michael Jackson, sobre todo, Rock with you. Me recuerda a cuando era pequeña, a mi casa, a mi madre bailando.