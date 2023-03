Anabel Pantoja supera su ruptura con Yulen Pereira al ritmo de ‘Mientras me curo del cora’ de Karol G

Fiesta ha tratao de manera profunda el tema de la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Ahora que ha comenzado nueva edición de Supervivientes y recordamos cómo comenzaron en Honduras su historia de amor, resulta que tenemos que hablar de su fin.

Una ruptura que llega mientras la madre del esgrimista, Arelys Ramos, está ahora viviendo la aventura de este reality y que nunca ha mostrado una especial afinidad con Anabel, sino más bien todo lo contrario.

El caso es que en el programa de Emma García se empezó hablando de una supuesta infidelidad de Yulen con una conocida chica de la noche madrileña. Luego se dejó caer que era Anabel Pantoja la que tenía una nueva ilusión.

La verdad de Amor Romeira

Al final, cogió la palabra Amor Romeira cansada de tanto rumor, para confirmar su verdad. “Anabel no sabía nada, cuando yo llamo a Anabel, descubro el percal. No quiero que quede aquí como que Anabel antes de irse tuviera una ilusión porque Anabel venía con la ilusión de encontrarse con su novio y cuando llega, su novio la deja. ¿Vale? No hay ninguna ilusión”, decía con evidente tono de enfado.

“Ese señor lleva todo febrero planeando cómo dejarla cuando volviera. Es más, me juego lo que sea a que Arelys está en Supervivientes sabiendo que su hijo, aquí, la iba a dejar”, añadía.

Aseguraba que Anabel se fue con su tía para trabajar en su gira americana con la idea de volver y hacer un viaje con Yulen que tenían preparado. Pero nada más llegar, se encontró con la sorpresa de la ruptura.

Emma García aseguraba que ahora entendía por qué la llegada de Anabel a España había sido tan arisca. Amor contaba que dos días después de que Anabel llegara, la llamó para contarle la información que le había llegado sobre Yulen y Melania Puntas, la chica con la que dicen que se ha besado. Y admite que fue entonces cuando Anabel se rompe y se echa a llorar.

“Me dice, ahora lo entiendo todo, ahora entiendo por qué me ha dejado”, desvela Amor que se sentía un poco culpable de contar esas intimidades por lo que pudiera pensar su amiga.

El caso es que Anabel ha compartido en sus stories un mensaje que dejaba Belén Esteban recordándola lo mucho que la quiere. “Hay abrazos que te reinician”, aseguraba mientras compartía, también, un vídeo de ella en la playa con amigos mientras suena Mientras me curo el cora, de Karol G.