Muere Gary Rossington, último miembro original de 'Lynyrd Skynyrd', a los 71 años

Gary Rossington, último miembro fundador de Lynyrd Skynyrd, murió ayer a los 71 años, según anunció la banda de rock estadounidense.

"Con nuestro más sentido pésame y tristeza que tenemos que informar que hoy perdimos a nuestro hermano, amigo, miembro de la familia, compositor y guitarrista, Gary Rossington. Gary está ahora con sus hermanos y su familia Skynyrd en el paraíso y toca bien, como siempre lo hace", escribió el grupo en Facebook.

El guitarrista llevaba años sufriendo delicados problemas de salud; aquejaba problemas cardíacos y en 2021 fue operado de urgencia del corazón. Sin embargo, la causa de su muerte no ha sido confirmada y no se conoce aún si ha sido una muerte natural. A pesar de los problemas de salud que tenía, nunca decidió retirase de los escenarios.

Nacido en Jacksonville, Florida, en 1951, Rossington estuvo en la banda desde 1964, cuando eran un trío llamado Me, You, and Him, con el bajista Larry Junstrom y el baterista Bob Burns. De hecho, es el único miembro de la formación que ha participado en todos los álbumes del grupo. De pequeño, Rossington quería ser jugador de béisbol, pero después de escuchar a los Rolling Stones, decidió dedicarse a la música.

Después de algunos cambios de nombre, finalmente el grupo se decidió por Lynyrd Skynyrd. El álbum debut del grupo, Pronounced 'lĕh-'nérd 'skin-'nérd (el título del álbum se refiere a como se pronuncia el nombre de la banda), fue publicado en 1973. Incluía la canción Free Bird, que se convirtió en una de las canciones más famosas de Skynyrd. El solo de guitarra de Rossington en este tema, una canción de casi diez minutos, está considerado uno de los mejores de la historia del rock.

Lynyrd Skynyrd - Free Bird

Rossington coescribió Sweet Home Alabama, éxito de su segundo álbum, Second Helping, así como varias otras canciones de Skynyrd, incluidas I Ain't The One, Things Goin' On, Don't Ask Me No Questions y Gimme Back My Bullets.

Un superviviente

Gary Rossington era todo un superviviente, ya que sobrevivió a varios accidentes graves en los años 1970, incluyendo un accidente de coche en 1973 y el tristemente famoso accidente aéreo en el que perdieron la vida tres miembros del grupo. Ocurrió en 1977, cuando un avión que transportaba a la banda se estrelló en Mississippi. En ese accidente fallecieron Ronnie Van Zant, el guitarrista Steve Gaines, su hermana Cassie Gaines, el manager del grupo Dean Kilpatrick y los dos pilotos. Entre los supervivientes estaba Rossington, que quedó inconsciente.

A pesar de romperse los dos brazos, piernas, tobillos, muñecas y la pelvis, el guitarrista se recuperó de sus heridas y volvió a tocar otra vez (aunque con placas de metal en su brazo derecho y en una de sus piernas). "No podíamos imaginar seguir después de algo así", dijo una vez. "Éramos una hermandad y cuando pierdes a tus hermanos no puedes continuar". La banda se disolvió tras el accidente, pero se refundó en 1987 con nuevos miembros, entre ellos el hermano pequeño de Van Zant, Johnny, a la voz.

'Lynyrd Skynyrd' en 1975. De izquierda a derecha: Allen Collins, Leon Wilkeson, Ronnie Van Zandt, Artimus Pyle, Gary Rossington y Billy Powell. / Michael Ochs Archives/Getty Images

En 2004, la revista Rolling Stone posicionó a Lynyrd Skynyrd en el puesto 95 de su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. En 2006, el grupo ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Rossington era el único miembro original que quedaba en la banda, que ha seguido actuando desde entonces y tiene previsto iniciar una gira en julio; se espera que la próxima gira estadounidense de Lynyrd Skynyrd con ZZ Top continúe a pesar de la muerte de Rossington.