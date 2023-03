La exposición de Shakira en el Museo de los Grammy de Los Ángeles

Nadie duda que Shakira es una de las artistas latinas más importantes y populares a nivel mundial y, que últimamente está de actualidad más de lo normal, tampoco.

Ahora, una exposición que en el Museo de los Grammy de Los Ángeles (California, EE.UU.) pretende romper las ideas preconcebidas que se tienen de la cantante colombiana.

"La gente puede tener una idea concreta de quién es Shakira, como rockera o como estrella del pop, y creo que esta exhibición le dará al público una noción más compleja", ha declarado a EFE Jasen Emmons, director de Shakira, Shakira: The Grammy Museum Experience.

La exhibición, dedicada a la tres veces ganadora del Grammy y doce veces ganadora del Latin Grammy, está organizada en cuatro salas y recorre distintas estapas de la carrera de la cantante. Además, acerca a los seguidores de la cantante a más de cuarenta objetos icónicos que la artista ha utilizado en momentos claves de su carrera.

Entre ellos, los dos trajes que llevó en la Super Bowl de 2020, la guitarra rosa repleta de cristales con la que tocó, en 2007, durante su gira de Fijación Oral, uno de sus cuadernos con canciones escritas a mano y el diccionario español-inglés que le sirvió para componer las canciones de Laundry Service, el que fue su quinto álbum de estudio.

Guitarra rosa repleta de cristales con la que Sahira tocó, en 2007, durante su gira de 'Fijación Oral'. / Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

"El 95 % de los objetos expuestos son de su colección personal. Afortunadamente ella guarda mucho material de su carrera y su equipo de trabajo nos proporcionó todo lo que les pedimos", añadió Emmons.

Objeto de Shakira en el Grammy Museum. / Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Los visitantes a la exposición también podrán escuchar y ver a Shakira en un vídeo en el que analiza su vida como cantante, los retos a los que se ha enfrentado profesionalmente por ser latina, además de anécdotas curiosas que ha tenido en sus más de 30 años de carrera musical.

Pero no todo ha sido fácil para la cantante por las polémicas generadas a raíz de su separación de Gerard Piqué y sus problemas con la Hacienda española. Sin embrago, en la exposición no se podrá encontrar alusión alguna al exfutbolista. "Si alguien piensa que va a venir y encontrar algo de eso no va a encontrar nada, nosotros no queremos tocar ese tema, ella lo tiene que manejar y lo está haciendo bien", explicó Luis Dousdebes, director de Premiación de los Latin Grammy.

La cantante aún no ha visitado esta exposición realizada en su honor, pero si se espera que lo haga en algún momento. "Es un honor que mi trayectoria profesional se destaque en el Grammy Museum", ha dicho Shakira en un comunicado distribuido a los medios por el Museo de los Grammy. "Estos objetos son testimonios de tantos momentos inolvidables que valoro mucho, y estoy muy feliz de poder revivir estos recuerdos con quienes me han apoyado como artista y lo siguen haciendo", añade la artista.

Algunos de los objetos que se pueden ver en la exhibición 'Shakira, Shakira: The Grammy Museum Experience'. / Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Años de éxitos

Nacida en 1977 en Barranquilla, ciudad de Colombia, a los 14 años comenzó su carrera como cantante profesional con el disco Magia (1991) y pese a que este fue un fracaso comercial, la colombiana nunca dejó de creer en su talento.

Sahkira ha sido tres veces ganadora del Grammy y doce veces ganadora del Latin Grammy. / Vince Bucci/AFP via Getty Images

En 1995, publicó el álbum Pies descalzos, su primer álbum de estudio oficial, y con el que inició una nueva etapa musical de éxitos a lo que le siguieron discos como ¿Dónde están los ladrones? (1998) y Laundry Service (2001), el álbum que la consagró internacionalmente.

"Shakira es un ejemplo de todo, desde su parte creativa, hasta la parte filantrópica. Ella siempre muestra esta preocupación y activismo social que es importante que los artistas tengan", apuntó Luis Dousdebes.