Pedro Capó: del disco más honesto de su carrera a las colaboraciones con Lali y Ozuna

Pedro Capó ha visitado el estudio de LOS40 Global Show para hablar con Tony Aguilar de las últimas novedades de su carrera discográfica. El cantante puertorriqueño ha contado en el programa los entresijos que guarda su último álbum de estudio, La Neta, pero también ha querido charlar sobre las colaboraciones que ha hecho en el último año y de la gira de conciertos en la que se embarcará próximamente y de la que LOS40 es emisora oficial.

Los entresijos de su último disco

"Es un disco que nace en mi hogar. La pandemia me llevó a crear un espacio de grabación en mi casa. Eso me lleva a hacer un trabajo honesto, de catarsis y sanación donde recorro temas como la muerte, la fiesta, la gratitud, las relaciones que no funcionan, pero seguimos intentándolo…es el disco más honesto que he hecho en mi vida. No fue un proceso de elegir las mejores, sino un retrato de diez canciones genuinas de ese momento de mi vida".

Pedro Capó, Lali - Una Vez Más (Official Video)

La colaboración con Lali Espósito

"Lali es maravillosa y una artista increíble. Habíamos trabajado juntos en lo creativo, tuvimos un show con Farruko hace tiempo, pero nunca se dio lo de compartir canción y fueron los fans los que decidieron. El tema empezó a volar en streams por encima de las demás canciones del disco y decidimos documentarlo y hacer un vídeo".

Ozuna, Pedro Capó - Mar Chiquita (Video Oficial) | Ozutochi

Año de mucho featuring

"Soy fan de Macaco desde que vivía Nueva York. Esas canciones de su etapa fueron de mucha inspiración. Para mi es una bendición las vueltas que da la vida y me hace colaborar con artistas que admiro y quiero tanto. Trabajar con Álvaro Soler también. Y luego está Ozuna. Es un tipo que en el estudio es verdaderamente impresionante. Me llamó un día y me paso la canción. Me dijo que cambiase lo que quisiera".

Gira de conciertos

"Estamos preparando La Neta en vivo. Un formato muy dinámico con una corista increíble. Estuvimos mes y medio en Puerto Rico ensayando. Ahora toca disfrutar. Estaremos en Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla...También Londres, Argentina, Colombia…en verano Estados Unidos. La Neta en patineta".

Si quieres ver la entrevista completa de Pedro Capó en LOS40 Global Show…¡dale al play!