Bella Ramsey advierte que el final de ‘The Last of Us’ será polémico

The Last of Us es, sin duda, la serie del momento. La ficción inspirada en el videojuego de Naughty Dog es la líder de la conversación de cada semana. Por lo que HBO Max ha logrado un nuevo fenómeno seriéfilo.

Cada capítulo que estrena la plataforma provoca un alud de comentarios en redes que teoriza sobre la continuación de la historia protagonizada por Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

De hecho, ha sido la actriz la que ha pronunciado unas declaraciones que han provocado incertidumbre entre los espectadores, dejando caer que el capítulo final generará una gran polémica.

Lo ha hecho a su paso por la Paris Fashion Week, en una entrevista con Vogue cuando le preguntaban por el desenlace: "Va a dividir a la gente muchísimo", aseguró. Algo que augura que será polémico para provocar tantas opiniones distintas.

También confesó la parte favorita del rodaje es más agotadora: "Esos fueron algunos de mis días favoritos en el set. Suena muy masoquista, pero son las escenas que me rompen las que, en cierto modo, más me gustan".

Así que ya queda menos para descubrir si el final de The Last of Us es un Juego de Tronos o si no se refería a eso precisamente, la protagonista.