Arctic Monkeys estrena 'Sculptures Of Anything Goes', su nuevo vídeo

La banda británica de rock Arctic Monkeys acaba de publicar un nuevo vídeo musical. Se trata de Sculptures Of Anything Goes, el cual pertenece a su último trabajo publicado, The Car, el séptimo álbum de la banda formada en Sheffield (Reino Unido) y que fue lanzado el pasado mes de octubre.

Dirigido por Ben Chappell, quien ya ha trabajado en otros vídeos musicales de los Arctics en el pasado, y editado por Matt Cronin, el videoclip ha sido grabado durante la gira que el grupo ha realizado por Australia y Sudamérica.

Se trata del cuarto sencillo lanzado de The Car, pues este vídeo sigue a los publicados anteriormente There'd Better Be a Mirrorball, Body Paint y I Ain't Quite Where I Think I Am. Llega después de que la banda liderada por Alex Turner fuera anunciada como uno de los cabezas de cartel de Glastonbury 2023, festival británico que se celebrará del 21 al 25 de junio en Worthy Farm de Pilton (Somerset, Inglaterra).

El vídeo comienza con Turner y compañía ensayando entre bastidores antes de salir al escenario. Después, el grupo aparece interpretando la canción en vivo durante un concierto. Antes del lanzamiento, Turner reveló en una entrevista que la canción le recordaba a su exitoso álbum de 2013, AM. "Esa canción me recuerda un poco al lado más desértico del disco AM de 2013. La siento como si todavía hubiera un poco de ese polvo sobre nosotros", explicó.

Arctic Monkeys - Sculptures Of Anything Goes (Official Video)

Como hemos comentado, The Car es el séptimo álbum de estudio del grupo y sigue la línea experimental musical de su predecesor, Tranquility Base Hotel & Casino, álbum lanzado hace casi cinco años, en 2018. The Car es un álbum arriesgado y ubicado en la etapa más compleja del grupo. Con 10 nuevas canciones escritas por Alex Turner, este trabajo ha sido producido por James Ford y grabado en Londres y París durante el verano de 2021.

Este trabajo deja atrás el sonido juvenil, gamberro y desenfadado que la banda tenía en sus primeros años de vida, dejando paso a un sonido más sobrio y con una producción exquisita.

Alex Turner, cantante de Arctic Monkeys, durante un concierto en Mijas (Málaga) el pasado verano. / Pablo Gallardo/Redferns

Los Arctic Monkeys han vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo y son considerados como una de las bandas de rock indie más exitosas de la historia. Se han convertido en el primer grupo independiente en alcanzar el número uno con el lanzamiento de cada uno de sus seis álbumes en el Reino Unido.

En la ceremonia de los Premios Grammy 2023, se llevaron la estatuilla a Mejor actuación de música alternativa por There'd Better Be a Mirrorball.

Visita a España

En España tendremos la suerte de disfrutar de las actuaciones en directo de Arctic Monkeys en varias ocasiones a lo largo de este año, pues son unos de los cabezas de cartel del festival Bilbao BBK Live 2023. Además, la banda británica ha anunciado que hará una parada doble en Madrid los días 10 y 11 de julio,con su European Tour 2023.