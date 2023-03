Lenny Kravitz actuará en el 'In Memoriam' de los Oscar 2023

Según anunció ayer lunes la Academia de Hollywood en un comunicado, el músico estadounidense Lenny Kravitz actuará en la próxima ceremonia de los Oscar. Lo hará en el segmento In Memoriam, espacio en el que se homenajea a miembros de la industria cinematográfica fallecidos el año anterior y que según The Hollywood Reporter, el In Memoriam suele situarse entre los fragmentos más vistos de la gala de los Oscar.

"Compositor, productor e intérprete de varios instrumentos, Kravitz ha trascendido en el género a lo largo de una carrera musical de más de tres décadas. Ha grabado once álbumes de estudio que han vendido 40 millones de copias en todo el mundo y ha ganado cuatro premios Grammy consecutivos. Ha aparecido en películas como Los juegos del hambre: En llamas (2013), El mayordomo (2013), Precious (2009) o Shotgun Wedding (2022)", ha anunciado la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Como hijo único de la actriz Roxie Roker y del productor de cine Sy Kravitz, Lenny Kravitz tiene profundas conexiones con Hollywood, ya que también estuvo casado con la actriz Lisa Bonet y su hija es la intérprete Zoë Kravitz, conocida principalmente por los filmes Mad Max: Fury Road (2015) y The Batman (2022).

Lenny Kravitz junto a su hija, Zoe Kravitz, en una imagen de archivo. / Swan Gallet/WWD/Penske Media via Getty Images

La 95ª edición de los Oscars se celebrará el próximo domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos). En España, Movistar Plus+ emitirá, en directo y en exclusiva, la ceremonia. Estará presentada por el cómico Jimmy Kimmel, que ejercerá de conductor de la gala por tercera vez, tomando así el testigo de Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall, encargadas de presentar la edición de 2022. Una ceremonia en la que CODA: Los sonidos del silencio fue elegida como mejor película y que pasó a la historia por el bofetón que Will Smith propinó en directo a Chris Rock, después de que el cómico hiciera un chiste sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith.

Así, Kravitz, ganador de cuatro premios Grammy, aparecerá por tanto en una de las partes más seguidas anualmente en la retransmisión de estos premios y que el año pasado contó con la música del coro The Sample Choir como protagonista, que presentaron un popurrí de varias canciones.

Actuaciones confirmadas

Kravitz se unirá así al selecto de grupo de cantantes, liderado por Rihanna, que ambientarán musicalmente la ceremonia. La actuación de la cantante barbadense fue la primera confirmada, cuyo tema, Lift me up, forma parte de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever.

Frente a ella, una contrincante de altura: Lady Gaga, que trae la banda sonora de Top Gun: Maverick, un Hold my Hand que despierta mucha expectación pues que suene en directo y en la voz de la artista es sin duda uno de los atractivos de la noche, aunque de momento no ha confirmado oficialmente su asistencia.

En la ceremonia también estarán Sofia Carson y Diane Warren para interpretar Applause, una de las canciones que aparecen en el filme Tell It Like a Woman.También, otro de los temas confirmados es Naatu Naatu, otra de los temas nominados a Mejor canción y que llega como parte de la banda sonora de RRR, una producción india que ha recibido premios en festivales como los Globos de Oro.