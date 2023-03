Quién es Nicky Youre, el joven americano que ha llevado su ‘Sunroof’ a las listas de éxitos internacionales

Lo creas o no, Nicky Youre ha formado parte de muchos momentos de su vida. O, mejor dicho, su voz. El joven es el creador de Sunroof, el tema que comparte con Dazy y está cargado de buen rollo y una vibra positiva y pegadiza.

En Youtube acumula más de 72 millones de reproducciones y se ha colado en las listas de éxitos de todo el mundo. Y sí, también en la de LOS40. Pero, ¿quién es este joven artista que de repente ha llevado su voz a las playlists internacionales?

Nicholas Scott Ure, al que todos conocen como Nicky Youre, nació en Anaheim (California) el 4 de junio de 1999. Es un apasionado del waterpolo y con tan solo 23 años, se ha licenciado en Artes de Negocios Internacionales en la Universidad de California (San Diego).

Su pasión por la música le hizo adentrarse en la industria en 2017 tras lanzar su primer sencillo Sex And Lemonade con Laiki. Después de este llegó su segundo estreno en diciembre de 2021, que es Sunroof con Dazy, el sencillo que tanto está sonando en todo el mundo y que ha conquistado a los oyentes de LOS40 y LOS40 Dance. Un tema de pop y toques electrónicos capaz de levantar el ánimo a cualquiera que lo escuche.

Posteriormente han visto la luz otros temas como Never Go Wrong con David Hugo, Eyes On You y Shut Me Up.

Nicky Youre tambiénes un creador de contenido de la plataforma de TikTok, donde comparte vídeos sobre sus lanzamientos, sus conciertos y otras ideas que le han hecho ganar más de 3,2 millones de likes.

Y tú, ¿has escuchado Sunroof?