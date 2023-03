Exclusiva: Rafa Pabön nos habla de su disco ‘Galería’ y su nueva canción con Rauw Alejandro, ‘Esperando’

Rafa Pabön se ha convertido en uno de los artistas que más están sonando en las listas de éxitos. Temas como A Güiro y Agüita de Coco han sonado en las fiestas de todo el mundo. También canciones de Rauw Alejandro, como son Todo De Ti y Desenfocau', en cuya composición trabajó el puertorriqueño.

Ahora Rafa está listo para dar comienzo a una nueva etapa musical de la mano del estreno de su tercer álbum de estudio Galería el 27 de abril. Y es que en esta ocasión apuesta por el arte, uniéndose al talento de otros artistas que, inspirados por los temas de su nuevo disco, expondrán sus murales en las calles de Puerto Rico. Así nace el proyecto Santurce Es Ley.

De este proyecto, de su nuevo disco, de Rauw Alejandro y de España nos ha hablado Pabön en su nueva visita a LOS40 Urban. Esto es todo lo que nos ha contado:

Pregunta (P): Acabas de traer Como Agua, que formará parte de Galería. ¿Cómo surge?

Respuesta (R): Como Agua fue un tema que surgió en Miami. Me surgió el coro y el intro. Luego llegué a Puerto Rico y me junté con Eduardo Cabra, Visitante de Calle 13, y con Wilson Rivera también y ya entonces elaboramos ya lo que es el tema y lo llevamos a esa esquina y obviamente va a la par con todo lo que va a ser el álbum y ahí la gente ve un poco el color del álbum, lo orgánico, todo es con música en vivo, todo es con instrumentos en vivo y yo creo que es un buen tema para arrancar esta travesía.

P: ¿Qué puedes adelantarnos de lo que se viene con el disco?

R: Tengo varias colaboraciones que van a tomar por sorpresa a mucha gente. Son 12 temas y salimos a finales, el 27 de abril. Venimos con un festival de la mano también con este proyecto que se llama Santurce es Ley, que es un proyecto que va de la mano con el arte. El concepto de Galería es básicamente que cada tema, yo escogí un artista para que lo interpretara con una pintura. Y esas pinturas se van a pasar a murales. Entonces, en Puerto Rico, cuando se haga el release del álbum, van a tener una calle pintada entera con los murales que van a ser las carátulas de los temas.

P: ¿Cómo entra el arte en tu vida?

R: Desde siempre. Yo creo que el arte va de la mano con la música. Quería conectar de alguna manera con todo en general con este álbum porque siento que las canciones también son universo, entonces la única manera de poder reflejar musicalmente, o sea llevar el reflejo pero visual, pues me parecía interesante que sea la perspectiva de otro artista. Que cada artista pudiera interpretar lo que está escuchando a través de una pintura. Entonces, aparte de que va atado al concepto de Galería que al final lo que quiero llevar es una galería a diferentes países para que la gente pueda ver todas estas piezas en un mismo lugar cuando me vaya a presentar.

P: ¿Qué color define a Rafa Pabón?

R: El verde. A mí me encanta el verde. El verde la esperanza, de la naturaleza...

Rafa Pabön: "El arte va de la mano con la música" / Foto cedida

P: Vuelves a tus raíces afros. ¿Cómo de importante crees que es que un artista sea fiel a sus orígenes?

R: Eso es lo que define a un artista, con lo que se uno se identifica también, de donde uno viene. Entonces esto es un álbum que van a escucharme en muchas facetas distintas dentro de la misma secuencia y de la misma frecuencia. Experimento con muchos géneros y experimento de una manera más llena, o sea como que no estoy haciendo fusiones, por ejemplo, tengo merengue pero no es una fusión de merengue con rap o de merengue con reggaeton, es merengue. Entonces como que traté de meterme en el universo de cada género para poder dar un producto a la altura de los exponentes de ese género. Y eso es lo interesante del álbum, que cada tema es un género distinto y es un género que estudié para poder hacer un tema que pueda coexistir con los artistas de otros géneros. Son artistas que han influenciado lo que yo soy, porque no solo escucho reggaeton. Yo escucho flamenco, como escucho merengue, salsa, afrobeat... Y quería que la gente supiera qué es lo que forma Rafa Pabón y de qué es lo que yo me nutro a la hora de hacer música. La mejor manera era yendo a estas influencias directamente.

P: En este disco traes colaboraciones, ¿cuál te ha marcado?

R: Por ejemplo, un tema bien especial para mí es el tema que tengo con Buika, que es una de las colaboraciones. Buika es una artista que respeto muchísimo, que respeto lo que ella significa en el mundo de la música y creo que es un experimento, es algo que nunca he hecho. Me estoy saliendo de mi zona de confort. A la vez estoy colaborando con una artista que tiene mucho respeto y la admiro muchísimo, entonces fue bien bonito el proceso. Y me lo llevo en el corazón. Es de mis temas favoritos.

P: Traes colaboración con Rauw Alejandro, Esperando. ¿Cómo surge?

R: Si te cuento la historia... Este tema se hizo en el mismo proceso en el que se estaba haciendo Todo De Ti. Todo De Ti, Desenfocau', Viceversa... Él estaba terminando su álbum Viceversa, lo ayudé con esos temas y luego de esto hicimos este tema para mi álbum, que ya por fin sale porque es un tema que lleva alrededor año y medio o dos años.

P: Además de compañeros también sois amigos. Imagino que para vosotros es una experiencia muy gratificante trabajar juntos...

R: Son muchas historias. Nosotros nos vimos desde cero. El proceso lo hemos vivido juntos y es una persona que respeto mucho por lo que se ha convertido y lo que ha hecho en la música.

P: ¿Hay canciones que se han quedado fuera del disco?

R: Sí, hay temas que se han quedado fuera. Como cinco fuera. Pero es que trato de hacer un disco compacto. O sea yo pienso que hoy en día se están haciendo tantos discos con tantos temas, hacen discos de 30 temas, 20 temas... y la verdad es que el oyente es difícil que te escuche 30 temas corridos. Entonces quería directo a la raíz, los temas que son, a la yugular...

P: ¿Cómo funcionará lo de Santurce es Ley?

R: Va a ser una ruta, vamos a hacer un mapa y la gente va a poder ver dónde están los murales. Y a la vez que ven el mural van a poder escuchar la canción porque va a tener un QR para que la gente viendo el mural escuche y entienda la interpretación de cada artista. Van a ser alrededor de 25 artistas. 12 van a estar ligados directamente al álbum. Los demás van a estar simplemente en el festival. Es un festival que van como 40.000 personas, se hace en tres días y se mezcla lo que es la música y el arte. Este año en especial estamos ligando la música con el arte, que pienso que van de la mano y no se había hecho que interactuara directamente con esto. Aparte con las obras se va a hacer una galería y cuando se venda los artistas van a tener las ganancias de cada uno de estos cuadros.

P: Has estado en España con varios shows. ¿Has aprovechado para encontrarte con algún artista español?

R: Estoy cuadrando un par de sesiones para colaborar con varios de los artistas que están empezando aquí también. Artistas que están caliente aquí en esta plaza. En verdad siempre me disfruto venir a España. España es uno de los paísesque más me encanta visitar. Cuando vengo siempre me siento en casa, me da aire, me da inspiración a la hora de componer. Es un país bien bonito que siempre me nutro cuando vengo.

P: Después de Como Agua, ¿vas a lanzar algún sencillo antes del disco?

R: Vamos directos con el disco. Ya en abril salimos con todo el álbum completo, vamos a tener otro sencillo que sale con el álbum. Y nada, que la gente se lo disfrute. Estoy loco por soltarlo.

P: ¿Ya estás pensando en el próximo lanzamiento después de Galería?

R: Sí. Ya estoy organizando el segundo disco. Si es por mí estaría montándolo porque ya tengo el concepto de lo que quiero hacer. Estoy bien ansioso por empezarlo. Este disco lo llevo trabajando desde hace cinco años, son temas que llevo demasiado tiempo trabajando o sea que tengo la mano alzada para meterle mano a lo próximo que se viene.

P: ¿Se vienen conciertos?

R: Sí. Estamos la gira aquí, que es mi primera gira en España. Estuvimos en Huelva, Valencia, Madrid, ahora vamos para Barcelona, Murcia, Granada y Sevilla. Estoy conociendo muchas ciudades que no conocía y esperamos estar en verano en varios festivales. Próximamente se viene un concierto para que la gente pueda disfrutar el concepto de Galería y puedan interactuar con esto, que es algo que quiero llevar a todas las ciudades para que la gente conozca un poco más a fondo el proyecto, la gente pueda ver los cuadros en vivo y llevarse esa experiencia.

P: Con Galería, ¿has sentido que has enterrado al anterior Rafa para dar la bienvenida a uno nuevo?

R: Yo siempre he tenido claro como que lo que quiero hacer. O sea, no ha nacido porque ya siempre estuvo ahí. Obviamente dentro de la industria uno tiene que ser híbrido, entonces había estado trabajando en música para que la gente disfrutara lo que la gente quería escuchar, que fue lo que me dio a conocer. Pero ya vengo trabajando esto porque obviamente es un juego de captar la atención para luego exponer lo que realmente quiero que la gente sepa de mí.

P: ¿Cómo te gustaría terminar el 2023?

R: Con poder llevar este concepto y poder hacer una gira mundial de este concepto y que todos los países puedan verlo yo me conformo. Que la gente se lo disfrute, que a la gente le guste... Yo ya me siento cien por cien satisfecho con el disco, primero porque lo ha estado haciendo uno de mis productores favoritos y segundo porque es lo más honesto que he hecho en toda mi carrera y me lo estoy disfrutando en cantidad. A veces uno hace música para uno estar en el momento, o sea, hay mucha comida rápida en la música. Entonces a veces uno cae en ese juego y siento que esto lo más puro, lo que yo soy, ya no me importan los números. No me importa qué género está pegado, qué género no. Es algo más para mí, para yo sentirme satisfecho con lo que estoy haciendo, para sentirme tranquilo de que estoy dejando algo en el futuro, para que en 20 años alguien pueda escucharlo y tenga el mismo sentido que tiene ahora.