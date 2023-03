Laura Escanes se sincera sobre su separación con Risto Mejide: “Para mí era para toda la vida”

Laura Escanes está viviendo una nueva etapa de su vida. Álvaro de Luna, el artista sevillano, se ha convertido en su nuevo compañero, con quien disfruta de nuevos planes y aventuras. Eso es algo que han dejado muy claro en las redes sociales, donde han compartido fotos y vídeos cargados de complicidad y mucho amor.

Pero la vida de la influencer ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. A finales de septiembre del año pasado anunció su separación con Risto Mejide, con quien tuvo a su primera hija Roma. De ellos (tanto de Risto como de Roma) ha hablado Laura en el último episodio de su podcast Entre el Cielo y las Nubes. Un episodio que ha contado con el expiloto de motociclismo Jorge Lorenzo.

"¿Tú crees en el amor para toda la vida?", le pregunta su invitado. "Antes yo creía en el amor para toda la vida. Yo me imaginaba toda la vida con él. No me planteaba una opción que no fuese otra. Si he decidido casarme y tener una hija con alguien es porque, para mí, era para toda la vida. Pero cada vez creo menos. Digo: 'Si no ha podido ser y hemos tenido una hija.... creo que se me hace bola'", confiesa nuestra protagonista.

Pero eso no es todo. También ha hablado de los cambios que sufre una relación con el transcurso del tiempo. "Al principio es todo pasión y luego se va y luego vuelve porque veo a parejas de 60 años y los veo enamoradísimos", declara.

Escanes ha ido aún más y ha hablado de los primeros encuentros que tenía con el publicista en restaurantes de alto nivel económico. "De repente íbamos a restaurantes que yo no me podía permitir y yo le decía: 'Prefiero que estemos en casa. Pedimos algo en casa porque yo no puedo pagar este restaurante'. Y él en ese momento me dijo algo que yo, en mi situación actual, que económicamente pues me va bien, ahora lo entiendo. Él me decía: 'Es que, Laura, si ahora tú no puedes, yo estoy compartiendo mi vida contigo. Y yo estoy invitándote porque a mí me apetece. Y sé que si en algún momento puedes, lo vas a hacer por mí'", explica la joven catalana.

Su ruptura con Risto Mejide no iba a ser el único tema de conversación del nuevo episodio de su podcast. Tanto Laura como Jorge han hablado de las primeras impresiones que les causaron cuando se conocieron. "Al principio no me caías bien, das sensación de borde, pero cuando te conocí supe que era timidez", dice la influencer. ¿Qué pensaba el expiloto de ella? "Que tenías una voz de pija y pensaba que eras muy pijilla, muy superficial", revela.