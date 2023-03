Rhian Teasdale y Hester Chambers han conseguido algo que parecía imposible en el siglo XXI. La unión de sus talentos musicales bajo la marca Wet Leg ha sido capaz de llevarse por delante en las listas de ventas de 2022 a nombres como Ed Sheeran u Olivia Rodrigo. Y no lo han tenido nada fácil. Primero porque son mujeres, y todos ya sabemos lo que eso significa en una industria musical donde el machismo sigue imperando. Y después porque cantan sobre mujeres.

Este dúo de mujeres de la Isla de Wight se ha convertido en el último grito feminista de la música. Toda una historia de trabajo, talento y dedicación desde que empezaron a asombrar al mundo en su canal oficial de Youtube hasta que han terminando arrasando la escena musical británica.

Y como suele ser habitual en un grupo de mujeres con voz y con gancho que ha sido capaz de triunfar ante el gran público, no han faltado los comentarios de odio. Desde que son hijas de papá dueñas de un sello hasta que están más preocupadas por su aspecto que por su música. La historia de siempre, ¿verdad?

Se dieron a conocer al mundo gracias a canciones tan directas como Chaise longue y Wet dream donde hablaban sin reparos del sexo desde el punto de vista de las mujeres denunciando el machismo (“Mommy, Daddy, look at me / I went to school and I got a degree / All my friends call it the Big D / I went to school and I got the Big D"). Toda una revolución después de cientos de años de música, ¿verdad? Lo más básico para ellas y que rara vez había tenido espacio en el mercado mainstream.

"Fue un viaje totalmente inesperado para unas hobbits como nosotras. No tenemos palabras para explicarlo, nos sentimos como usando los tacones altos de mamá" explicaron cuando consiguieron llegar a los primeros puestos de las listas de venta y protagonizar centenares de shows por todo Reino Unido.

"Al final del día cada uno vive su propia vida y ¡quizá sea la única! Me gustaría transmitir algo de esa libertad para disfrutar tanto como sea posible el espacio, para emocionarte por lo que sucede a tu alrededor, poner la intención en el momento" explicaban Rhian Teasdale y Hester Chambers para Indie Rocks.

Wet Leg, en los Brits 2023 / Karwai Tang/WireImage

En su camino hacia el estrellato han tenido la ayuda de John McMullen, el productor de sus primeras canciones que junto a ellas ha conseguido darle una gigantesca personalidad a sus canciones. Una apuesta por el rock que le da el marco perfecto a canciones provocativas de su disco homónimo, Wet Leg, como Supermarket o Ur Mum pero también personales o introspectivas como Being in love o Convincing.

Sea por su talento, su originalidad, su capacidad para enganchar con sus nuevas melodías o por haber irrumpido en la escena musical británica muy concienciada con lo que las voces femeninas deben aportar, los artistas se han desecho en elogios hacia ellas. Desde todos los géneros: desde el rock de Dave Grohl al pop de Harry Styles. Su versión de Wet dream fue su reconocimiento a su competencia. Su letra resume su espíritu: "¿qué te hace pensar que eres tan bueno como para pensar en mí cuando te estás tocando?".

No tardó en descubrirlo en los Brits 2023. El ex One Direction se convirtió en el máximo triunfador de la gran noche de la fiesta británica pero dos jóvenes de la Isla de Wight que arrancaron en Youtube en 2019 y triunfaron en 2022 sin apenas apoyo de la industria le pisaron los talones.

"Nuestra idea como banda es justo lo contrario a lo que supone ser una estrella de rock. Formamos el grupo para entrar gratis a los festivales" confesaron en una entrevista para El País. Porque Wet Leg no quiere contentar a nadie. Ya lo decía la canción: "Girls just wanna have fun".