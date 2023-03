5 datos sobre Ice Spice: la rapera que ha conquistado a Kim Kardashian con ‘Boy's a liar Part. 2’

"Pero, ¿usted quién es?", es lo que han pensado miles de personas al ver en redes sociales a una chica pelirroja con el pelo rizado, vestida con un chándal rosa y un enorme collar plateado con el rostro de una Bratz. Pues, señores y señoras, estamos ante una de las raperas revelación estadounidenses de la temporada. ¡Y más vale que te quedes con su nombre porque esta joven va a dar mucho de qué hablar!

Estamos hablando de Ice Spice: la rapera neoyorquina favorita de la Generación Z. ¡Y no nos extraña! La artista no ha dejado de sumar millones de reproducciones gracias a su tema Boy's a liar Pt. 2.

La canción, que la rapera canta junto a PinkPantheress, suena desde hace cuatro semanas en el top 5 de la lista de Billboard. Una auténtica locura. De hecho, compite con SZA, Miley Cyrus y The Weeknd por la cima.

Pero, ¿quién es Ice Spice? Te hacemos un curso rápido sobre la rapera de la que todo el mundo está hablando en Estados Unidos. ¡Toma nota!

1. Nombre, edad y lugar de nacimiento

Empecemos por lo más básico: sus datos. Aunque mediáticamente la conozcamos como Ice Spice, Hielo Picante —idiomas, querida— su nombre real es Isis Gaston. Nacida en Nueva York en el 2000, la joven suma 23 años. Además, ha vivido toda su vida en uno de los barrios más conocidos de la gran manzana: el Bronx. El mismo sitio de donde salieron otras grandes estrellas como J Lo.

2. Su música

Aunque Ice Spice ha empezado a sonar en todos lados en Estados Unidos gracias a Boy's a liar Pt. 2, lo cierto es que la artista lleva lanzando música desde 2021. Empezó con temas como Bully Freestyle, No Clarity o Be Lady.

Además, este mismo 2023 ha sacado su primer EP. Bajo el nombre Like...?, el trabajo cuenta con temas como In Ha Mood, Princess Diana o Munch (Feelin' U').

3. En cifras

Ice Spice no ha dejado de sumar seguidores y seguidoras en sus redes sociales. Gracias al éxito del tema Boy's a liar Pt.2 —la segunda parte de Boy's a liar de PinkPantheress— la artista ha empezado a sumar muchos nuevos followers. Solo en Instagram cuenta con 5,4 millones. y en TikTok con 6,4. ¡Nada mal!

Además, en Spotify cuenta con un total de 32 millones de oyentes mensuales. ¡Nada mal!

4. La nueva amiga del clan Kardashian

Ice Spice ha entrado por la puerta grande al mundo de las celebrities. Y es que, como la nueva it girl, no ha tardado en juntarse con el clan Kardashian. Parece que North West, la hija de la mismísima Kim Kardashian, es muy fan de la rapera. De este modo, Ice Spice no ha dudado en acercarse a la residencia de la famosa empresaria y grabar unos tiktoks con ellas. Un momento que no ha tardado en hacerse viral.

5. Un referente de moda

Una de las cosas que más ha llamado la atención de la rapera son los looks por los que apuesta. La artista no duda en llevar la moda urbana a la música, apostando por ropar deportiva, tops ajustados y pantalones de tiro bajo que recuerdan a los inicios de los 2000's. Además, si hay una pieza que ha acaparado todas las miradas es el increíble collar que lleva siempre. Se trata de una joya en forma de busto que nos recuerda a la cabeza de una Bratz.

Otra de sus marcas personales es su particular color de pelo. La joven apuesta por una melena de color rojo que, aunque ahora la lleva rizada, la hemos visto de varias maneras: desde lisa XXL a ondulada a lo it girl de los años 30.

Además, como dato, es una de las nuevas artistas que ha recomendado nuestra compañera Cris Regatero en el 3x2.

Sin duda, Ice Spice va a dar mucho de lo que hablar. ¡Tomamos nota!