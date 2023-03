La decisión definitiva de Patricia Donoso en 'Supervivientes 2023'

La nueva edición de Supervivientes ha arrancado de lo más fuerte. Desde que la pasada semana los 16 concursantes del reality de supervivencia extrema de Telecinco aterrizasen en Honduras para iniciar la que será la aventura de sus vidas, las disputas personales y las dificultades con el clima no han dejado de sucederse. Mediaset prometió que sería la edición más extrema, todo apunta a que su pronóstico se cumplirá.

De hecho, una semana después del su estreno oficial en televisión, Supervivientes 2023 ya ha vivido su primer intento de abandono. El de la influencer y tertuliana Patricia Donoso, quien durante sus primeras horas en la isla del Caribe, empezó a amenazar con dejar de lado al programa y volver a España alegando que este tipo de concurso no es lo suyo y que permaneciendo allí solo lastra a sus compañeros.

Donoso empezó a creer que esta aventura le quedaba grande y, en un intento de subirle los ánimos, el equipo de Supervivientes decidió pasarle una llamada de su marido Charles durante el programa Supervivientes: Conexión Honduras del domingo por la noche.

Sin embargo, su charla con este no fue, en absoluto, satisfactoria para Donoso, quien interpretó que, el hombre con el que comparte la vida desde hace siete años no estaba siendo totalmente sincero con ella al animarla a quedarse y que, en realidad, él prefería que su mujer regresase a casa.

"Lo que me dice en realidad tiene razón. Yo soy una persona que se marca un objetivo y que lo cumple, pero me molestó que teníamos pactado que no me llamaría nunca y lo peor es que llevo siete años casada y sé perfectamente cuando mi marido está mintiendo. Y mi marido estaba muy forzado en esa llamada. No creo que quisiera que me quedara", llegó a decirle Donoso a Carlos Sobera durante la noche del pasado martes en Supervivientes: Tierra de Nadie.

Sin embargo, aunque las palabras de Charles fueron contraproducentes para ella, Carlos Sobera le dio su propio discurso de ánimo durante una media hora y después, permitió a Donoso hablar con Patricia, una de las amigas de la superviviente que se encontraba en ese momento en el plató de Telecinco, y esta sí pareció convencerla de que, por ahora, su sitio estaba en los Cayos Cochinos de Honduras luchando por convertirse en la nueva ganadora de Supervivientes 2023.

Patricia Donoso se queda, de momento

"Patricia Donoso se queda... Yo añadiría un, de momento", sostuvo Carlos Sobera en Tierra de Nadie después de certificar que la concursante había decidido no abandonar la isla y volver a la playa en la que se encuentran sus compañeros tratando de buscarse el sustento básico para sobrevivir.

Eso sí, Sobera explicó que, al menos por ahora, la decisión de la concursante no parece firme, por lo que será en la gala del próximo domingo 12 de marzo cuando esta se vuelva a ver las caras con Jorge Javier Vázquez para debatir sobre el futuro de su estancia en Honduras.