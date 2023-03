Tini vuelve a ‘La Resistencia’ y tiñe las cejas de rosa a David Broncano: “Tiene su punto”

Con un look de cuero rojo al más puro estilo Rosalía en el Motomami Tour, Tini ha vuelto a sentarse en el sofá de La Resistencia. La cantante argentina ha regresado al programa de David Broncano para hablar sobre su último álbum, Cupido. Como es habitual en las entrevistas del programa de Movistar+, pasan cosas a cada cual más inesperada.

El videoclip de Cupido, el single que da nombre al último álbum de Tini, ha causado toda una revolución en redes por un detalle que todo el mundo ha querido imitar. La cantante aparece con las cejas pintadas de rosa fucsia y se ha convertido en toda una tendencia. Así que, qué mejor idea que maquillar a Broncano igual. “Para que estés en el mood”, le ha dicho Tini.

Tras esto, el presentador y la cantante han hablado de temas tan aleatorios como la relación de Tini con los gorilas o la forma correcta de hacer una voltereta o “vuelta carnero” como lo ha llamado la cantante. Hasta que la argentina ha recibido la inesperada llamada de su hermano Fran, al que Broncano ha querido gastar una broma.

El regalo más especial con la ayuda de Rodrigo De Paul

Como es habitual en el programa, la cantante ha llegado al plató con una bolsa de regalos para David Broncano. Uno de ellos ha sido especialmente exclusivo: la camiseta oficial de la Selección Argentina con las tres estrellas tras su victoria en el último mundial de fútbol.

Esto no solo tiene que ver con el hecho de que Tini sea argentina, sino que su actual pareja, Rodrigo de Paul; es actualmente jugador del Atlético de Madrid y recientemente campeón del mundo con Argentina. El futbolista no solo ha colaborado en el regalo de la cantante al presentador, sino que ha estado presente en el programa y ha interactuado con Broncano, quien le ha pedido que la próxima visita no sea como acompañante sino como invitado en La Resistencia. ¿Se cumplirá?

Tini presenta Carne y Hueso a capela

Para acabar la entrevista, Tini ha decidido interpretar a capela una de las canciones más emocionantes de Cupido, Carne y Hueso. El público de La Resistencia ha podido disfrutar de la que la propia cantante ha calificado como “la única balada del álbum” en una versión que pone los pelos de punta. Especialmente a algunos fans que se encontraban entre el público y que coreaban la letra de la canción.

Tini se está convirtiendo en una de las artistas más exitosas del momento. Y lo mejor de todo es que últimamente estamos viendo a la argentina mucho por España. Tanto que la cantante está preparando una gira que pasará por casi una decena de ciudades españolas entre los próximos meses de junio y julio. Además, estos conciertos cuentan con LOS40 como emisora oficial. ¡No os los perdáis!