Miguel Ríos se sincera sobre las mujeres de su vida: de su 'crush' a sus romances

Una vez más, el programa de Risto Mejide Viajando con Chester, volvió a dejar a muchos espectadores con la boca abierta. El formato de Cuatro tuvo en la noche del martes a uno de los rostros más conocidos del mundo de la música en nuestro país, Miguel Ríos.

El programa siguió su tónica habitual de siempre y, sentados en su mítico sofá, Ríos y Mejide charlaron de todo. Frivolidades en un principio que se fueron convirtiendo en temas cada vez más personales para el artista.

Después de dar un buen repaso por la larga y experimentada trayectoria del artista, un verdadero "rockero de 80 tacos", como le definió el propio presentador. Además de considerarse como un auténtico fan de Elvis Presley, el granaíno también reconoció su devoción por nuevos talentos, como el de Rosalía. "La industria siempre empuja a que una música suplante a otra", manifestó.

Pero en su paso por Viajando con Chester, Miguel Ríos tuvo que hacer un repaso melancólico no tan agradable: sus adicciones, un pasado que dejó atrás hace mucho. "He vivido todas las experiencias que han dado todos los psicotrópicos con mucha conciencia", confesaba. "No me arrepiento de haberlas tomado", reflexionaba después.

Las mujeres en la vida de Miguel Ríos

Por aquel entonces, era un vicio que, como el propio Ríos reveló en el programa, "no estaba mal visto". Pero su vida más íntima y personal no solo ha estado manchada por estas sustancias, sino también por el verdadero motor de vida que mueve al autor de Insurrección, Himno de la alegría o Bienvenidos; el amor.

"Lo hemos pasado bien y hemos tenido mucho cariño y respeto", revelaba ante Risto Mejide haciendo referencia a sus dos mujeres, con quienes ha asegurado que siempre fue fiel. No cuesta creerlo, dado que con su primera mujer, Margaret Watty, con quien mantuvo 20 años de relación, tuvo a su única hija, Lúa.

De hecho, su tema Lúa, Lúa, Lúa (1980) está exclusivamente dedicado a ella, como cabía esperar. Y, dados los genes de artista que ha heredado, tampoco es de extrañar que su pequeña ha acabado dedicándose también al mundo de la música. Actualmente, ella es la vocalista del grupo de indie rock Gold Lake.

Su actual pareja y su 'crush'

Y aunque su primera mujer y su hija, que también regenta un conocido bar en el madrileño barrio de Malasaña junto a Carlos del Amo, el Madklyn, son personas imprescindibles en su vida, también hay otra protagonista femenina en su día a día, su actual pareja, Regina; una mujer hasta ahora desconocida de la que simplemente se sabe que es más joven que él, como ya afirmó en El Hormiguero.

Asimismo, Miguel Ríos nombró a otras mujeres que han pasado por su vida, o que él querría que se hubieran quedado, al menos. Entre ellas, cabe destacar su amor platónico por Rocío Dúrcal, de quien dijo que se arrepentía de no haber dado el paso; o los amores que sí tuvo, como la mujer mayor que él con quien perdió la virginidad.