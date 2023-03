El misterio de la tumba de Joaquín Gaztambide: el compositor no está en su ataúd

Conocido principalmente por sus zarzuelas, Joaquín Gaztambide fue uno de los grandes músicos y compositores españoles del siglo XIX. El tudelano falleció en 1870 en Madrid. Tenía 48 años. Sus restos se enterraron en el cementerio Patriarcal de la ciudad.

Su despedida en Madrid fue casi propia de un jefe de estado. Su cuerpo, embalsamado por el Museo Antropológico, desfiló por las calles de la capital en un ataúd de latón con ventana de cristal, que visitó los centros culturales más importantes de la ciudad, donde fue acompañado por las principales autoridades de la época.

En 1921, el Ayuntamiento de Tudela, con el objetivo de construirle un panteón, consiguió que se autorizara el traslado del cuerpo a su localidad natal. Cuando el cuerpo de Gaztambide fue recibido en Tudela, al no haber todavía una tumba preparada, el ataúd se depositó en la capilla familiar de los Garbayo, donde estuvo hasta que en 1941 se trasladó a un nicho del cementerio.

En 1955 se abrió el mismo con la idea de depositarlo en un panteón y fue entonces cuando saltó la sorpresa: dentro había el cuerpo de una mujer, al parecer de avanzada edad, y unos zapatos rojos de tacón. El nicho volvió a cerrarse y se olvidó la idea del panteón.

Ayer, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, el antropólogo forense Paco Etxeberría, el biznieto del músico, también llamado Joaquín Gaztambide, y la jefa del archivo municipal, Beatriz Pérez, han asistido a la exhumación del cadáver.

👉Se confirma que los supuestos restos de Joaquín Gaztambide no pertenecen al 🎼músico tudelano.

👉Esta mañana se ha llevado a cabo la exhumación, por parte de técnicos de Aranzadi, y se ha constatado que se trata de una mujer.

— Ayuntamiento Tudela (@AytoTudela) March 7, 2023

"Tengo que informar de que no está Joaquín Gaztambide donde creíamos que estaba", ha declarado el alcalde de Tudela a los medios de comunicación. "Se ha comprobado que, sin ninguna duda, el cadáver del ataúd, donde creíamos que estaba Gaztambide, pertenece a una mujer. También han aparecido los tacones, tal y como se dijo en 1955. Por tanto, no hace falta hacer pruebas de ADN. Era una duda razonable de que los restos no fueran los del músico y se ha confirmado", ha señalado el alcalde.

El alcalde Toquero ha asegurado que éste era "un momento histórico para Tudela y para nuestra tierra", porque la localidad tiene "una deuda pendiente" con Joaquín Gaztambide, "uno de los grandes nombres históricos que ha dado esta ciudad".

Se confirma que los supuestos restos de Joaquín #Gaztambide no pertenecen al #músico #tudelano. Seguiremos en la búsqueda de su cuerpo. Una tarea complicada pero es una deuda pendiente con una de más figuras más importantes que ha dado #Tudela. #joaquingaztambide.

— Alejandro Toquero (@alextoquero) March 7, 2023

"Yo estaba esperanzado de que Gaztambide estuviera en Tudela y pudiéramos hacerle un mausoleo en condiciones en su ciudad", ha reconocido Toquero, quien ha explicado que, a partir de ahora, van a intentar "tirar de la manta" y reconstruir la línea cronológica desde 1921 para tratar de averiguar qué pasó con el cuerpo del compositor.

Por su parte, Joaquín Gaztambide, biznieto del músico navarro, ha declarado: "Esto es como una montaña rusa, porque, cuando hemos visto la caja, nos hemos ilusionado, porque hemos dicho que correspondía al estilo de la época en la que se produjo el traslado" del cuerpo de su antepasado, aunque en algún momento hubo "un traspiés" y los restos desaparecieron.

Gaztambide no se ha atrevido a aventurar una hipótesis sobre lo sucedido, porque aquella fue "una época turbulenta" en España.

Pero, ¿Dónde está el cuerpo de Gaztambide?

Madrid y Tudela son las dos ciudades en las que se van a hacer investigaciones para tratar de dar una respuesta a la gran pregunta. La investigación va a comenzar en la capilla de los Garbayo, en Tudela, donde estuvo temporalmente el cuerpo de Gaztambide y, si no se obtienen resultados, se harán gestiones en Madrid, en el antiguo cementerio Patriarcal, y en la Catedral de la Almudena, a la que en 1924 fueron llevados los restos de la esposa del compositor y dos de sus hijos.