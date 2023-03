Las mejores canciones classic para celebrar El Día de la Mujer

Estamos viviendo un momento histórico en el que la mujer ha dado un golpe en la mesa para luchar tanto por sus derechos como por la igualad. Miles de mujeres anónimas trabajan cada día desde distintas partes del mundo para mejorar la vida de otros tantos miles de personas y visibilizar y denunciar las desigualdades y discriminaciones que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.

Como hoy se celebra el 8M, el Día Internacional de la Mujer, hemos querido recopilar unas cuantas canciones de artistas classic, que van dedicadas a las mujeres y que han conseguido reivindicar el empoderamiento femenino a través de la música.

1. Aretha Franklin - Respect

A pesar de que fue escrita y grabada por Otis Redding, Aretha Franklin quiso dar un giro de 180º a su mensaje inicial. En esta nueva canción, es la mujer la que exige respeto al hombre y no al revés. Aretha cambió por completo el significado original de la canción y, además de incorporar nuevos arreglos e instrumentos, hizo varios cambios en la letra. Entre esos cambios figuraban los coros de sus hermanas, Carolyn y Erma, en el pegadizo estribillo "R-E-S-P-E-C-T" deletreado. Una letra revolucionaria que ha conseguido convertirse en todo un himno de empoderamiento femenino y en banda sonora de los derechos humanos. Respect es la canción más emblemática de Aretha Franklin.

Aretha Franklin - Respect [1967] (Aretha's Original Version)

2. Gloria Gaynor - I Will Survive

Esta canción está considerada un icono de la lucha de la mujer y se convirtió en un fenómeno en su época al tener una letra escrita desde el punto de vista femenino. Una mujer que no se deja vencer tras una ruptura amorosa, llena de fuerza, autoestima y superación. Fue publicada en 1978 y es una de las canciones más versionadas del mundo. Además, recibió uno de los únicos premios Grammy que se han concedido a la música disco.

Gloria Gaynor - I Will Survive

3. Cyndi Lauper - Girls Just Wanna Have Fun

No solo ha sido y es una gran cantante, actriz y compositora, sino que Cyndi Lauper se ha convertido, por méritos propios, en una gran activista y defensora de los derechos de las mujeres. Convertido en un himno feminista, la canción original de Robert Hazard contaba una historia completamente diferente, pero la intérprete femenina supo darle la vuelta para que conectase con las mujeres de todo el mundo.

"Cuando puse mis feministas manos sobre ella, supe que quería convertirlo en un himno para todas las mujeres", declaró Lauper en un comunicado.

Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun (Official Video)

4. Lesley Gore - You Don't Own Me

Una canción pop de una jovencísima Lesley Gore de 17 años que se plantaba con valentía delante de su novio, pero no para decirle el típico "I love you", sino para decirle "You don't own me": nada menos que "tú no eres mi dueño". Dos minutos de canción que hicieron mucho por la libertad de la mujer.

Lesley Gore - You Don't Own Me (HD)

5. Madonna - Express Yourself

La Reina del Pop no se ha caracterizado por tener pelos en la lengua y esta canción de finales de los ochenta es todo un ejemplo de ello. Madonna anima a todas las mujeres del mundo a ser ellas mismas y a que no consientan ser el segundo plato de nadie.

Madonna - Express Yourself (Official Video)

6. Beyoncé - Run the World (Girls)

Tanto el título de la canción como la letra contienen un mensaje sobre el poder de las mujeres. "Ser feminista es muy simple. Es una persona que cree en la igualdad para el hombre y la mujer. El hombre y la mujer se complementan y debemos llegar al punto en el que estamos cómodos apreciándonos el uno al otro.", ha declarado la artista en alguna ocasión sobre lo que significa para ella ser feminista.

Beyoncé - Run the World (Girls) (Official Video)

7. Bebe - Ella

Ella fue, y sigue siendo, una inyección de autoestima y empoderamiento para muchas mujeres. Es una canción optimista que Bebe se escribió a sí misma "por una necesidad personal, una reflexión que surgió en un momento delicado", tras el fallecimiento de su abuela, un icono femenino para ella.

Bebe - Ella (Videoclip Oficial)

8. Jennifer Lopez - Ain't Your Mama

"No voy a cocinar todo el día, no voy a lavar la ropa, no soy tu madre", dice la letra de la canción de la artista de origen puertorriqueño. Una canción que trata sobre mujeres que se rebelan contra los roles machistas y que fue escrita por la artista estadounidense Meghan Trainor.