Nicki Nicole, más sincera que nunca en su nueva etapa: “Gracias por empezar a abrir tu alma”

Los fans de Nicki Nicole están descubriendo nuevas facetas de su artista favorita. Y es que la joven se atrevió a finales de febrero con una colaboración con Peso Pluma, Por Las Noches (Remix), al ritmo del regional mexicano. Pero parece que no es la única sorpresa que tiene preparada Nicki en la primera etapa del 2023.

Nuestra protagonista se prepara para un nuevo lanzamiento que llegará este viernes 10 de marzo a la una de la madrugada en horario español. Se trata de No Voy A Llorar, y todo apunta a que va a ser uno de sus proyectos más personales.

Así lo ha anunciado en las redes sociales, donde ha compartido algún que otro adelanto del tema y unas imágenes de su proceso de composición. "Esta canción son mis emociones sin miedo, el primer corte de lo que fue abrir mi alma hacia la música, sanar a través de ella, y ahora poder compartirlo con ustedes. El jueves sale el ALMA nro 1, el jueves sale la canción que me dio respuestas a mis preguntas, ojalá que también puedan encontrase a través de ella", dice la artista en la descripción de su publicación.

Pero eso no es todo. Y es que hace unas horas, también publicaba una galería de fotos en las que, incluso, desvelaba algunos de los versos que acompañarán al tema: "No espero que entiendas mi equilibrio; para pisar sobre seguro necesito temblor. Solo así intuyo el poder de lo estable, solo ese miedo me sabe a realidad".

¿Qué significa Alma 1? ¿Es el título del disco en el que incluirá No Voy A Llorar como un primer adelanto? Todo apunta a ello, pero tendremos que esperar para saberlo.

Sus fans, amigos y compañeros de profesión se han volcado con este anuncio en las redes. "Gracias por empezar a abrir tu alma , sin miedos , sin prejuicios … siendo vos en su máxima expresión por esta hermosa obra que estás por compartir .. Graciss !so enorme nicki", dice Fede Lauria, el manager de algunos artistas reconocidos del panorama como Duki.

Aunque muchos se han preguntado también si la argentina sigue manteniendo una relación con Trueno, el referente del freestyle. Pero tras el anuncio de la publicación de esta canción tan personal y sentimental, muchos están convencidos de que ambos han puesto punto y final a su romance.