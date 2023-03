Lola Índigo aclara su relación con Aitana: “La vida no es lo que subimos a redes sociales”

"Pero, ¿por qué estáis preguntando si me he enfadado con Aitana?", decía Lola Índigo en uno de sus último directos en redes sociales. La cantante de Corazones Rotos ha coincidido con la artista Formentera en Miami. Las dos estrellas españolas han acudido a la boda del año: la de Lele Pons y Guaynaa.

Lola y Aitana coincidieron por primera vez en la academia de Operación Triunfo 2017. Después, sus caminos volvieron a unirse en la colaboración Me quedo. Además, las dos cantantes pertenecen a la misma discográfica, Universal, y coinciden en los mismos eventos. Ellas siempre se han mostrado cercanas en redes sociales, apoyándose laboralmente y compartiendo imágenes juntas.

Las dudas sobre un distanciamiento han llegado este fin de semana, tras que ninguna de las dos estrellas españolas compartiera contenido en redes sociales juntas. Es verdad que ninguna de ellas compartió fotos del enlace, más allá de sus impresionantes estilismos—el de Aitana nos dejó sin palabras— y del contenido que publicaban otras personas. Vamos, que no subieron fotos con otros artistas.

— Lola Indigo sobre la polémica con Aitana.



“Aitana y yo estuvimos juntas en la boda, la vida no son las redes sociales”. pic.twitter.com/XijPWYO5ez — Ait𝛂na Sources (@AitanaSources) March 7, 2023

Lola aclara su relación con Aitana

De este modo, la misísima Lola, ha querido aclarar que no tiene ningún tipo de mal rollo con su compañera: "Estuve con ella la boda, ¿por qué decís esas cosas?"

Además, por si no había quedado claro, Lola ha querido aclarar que la realidad no es lo que se comparte en Instagram: "Chicos, la vida no es solo las redes sociales, eh. Hay vida más allá de lo que subimos."

Por si no quedaba claro que no existe ningún tipo de distanciamiento entre las dos cantantes españolas, Lola ha zanjado el tema con las siguientes declaraciones: "No digáis tonterías, porfa. Que decís a veces algunas cosas"

La cosa no se ha quedado ahí, recién aterrizada en España, Lola ha hablado con Europa Press sobre el mismo tema, desvelando nuevos detalles. "Estuvimos juntas toda la boda. Nos sentamos juntas en la ceremonia y estuvimos bailando luego. Lo que pasa es que justo el vídeo que ha salido, donde aparece bailando Chayanne, no estaba ella. Pero estuvimos todo el rato juntas, agustísimo".

"A Aitana la quiero muchísimo y estoy super contenta de encontrármela en todos lados. Siempre va a ser mi amiga", ha terminado diciendo.